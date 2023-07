Che modulo scegliere al Fantacalcio 2023-2024? Le opzioni a disposizione e la soluzione migliore

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2023/2024. Tra 19 giorni si scenderà in campo con il primo turno della massima serie. Tra sabato 19 e lunedì 21 agosto si scenderà in campo per disputare la prima giornata. Le venti formazioni che prenderanno parte al torneo, in questi giorni e, oramai, da diverse settimane, si stanno preparando al meglio per fare bene sin da subito. E occhio perché assieme allo sparo d’inizio della massima serie, comincerà parallelamente, il Fantacalcio.

Una nuova annata sta dunque per partire ufficialmente e molto presto ci saranno le aste. C’è chi prenderà parte ai dibattimenti tra poco meno di una settimana e in pieno calciomercato, in attesa di una seconda asta al termine e chi, invece, aspetterà direttamente la chiusura di questa sessione e che si disputeranno quindi le prime giornate di Serie A. In entrambi i casi si deve arrivare preparati: non sono ammessi scivoloni in vista dell’asta.

FANTACALCIO 2023/2024: CHE MODULO SCEGLIERE?

Ogni fantallenatore cercherà di mettere in piedi una rosa competitiva e in grado di lottare per la vittoria finale. E oltre ai grandi nomi vanno considerati anche gli schemi da utilizzare. Risulta dunque fondamentale studiare le tattiche migliori. E i due moduli più indicati in grado di fare la differenza in termini di possibili bonus, sono proprio quelli con le tre punte: sia il 4-3-3 che il 3-4-3. Nel caso del primo scherma, in caso di modificatore di difesa presente nella lega, la difesa ha un ruolo importantissimo.

Il portiere e i quattro dietro devono essere calciatori in grado di ottenere ottimi punteggi nel corso della stagione anche senza bonus o malus: il modificatore può regalare punti in più nel computo totale. Questo potrebbe fare la differenza. Anche il secondo modulo sopracitato non va assolutamente sottovalutato. Oltre ai tre possibili bomber, c’è più spazio per il centrocampo: aggiudicarsi durante l’asta giocatori con straordinarie doti balistiche o da assist man, potrebbe spazzare via gli avversari. Insomma le soluzioni possono essere differenti ma gli schemi appena proposti, il più delle volte, risultano infallibili.

Foto: LaPresse