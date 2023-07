Calcio femminile, Mondiali 2023: il Giappone surclassa la Spagna e si prende il primo posto nel gruppo C

Il terzo e ultimo turno della fase a gironi dei Campionati Mondiali 2023 di calcio femminile prosegue ed emette nuovi importanti verdetti per la composizione del tabellone a eliminazione diretta della rassegna iridata attualmente in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda.

Nella mattinata italiana si sono disputate le ultime sfide del gruppo C, in cui il discorso qualificazione non aveva più nulla da dire mentre c’era ancora da assegnare il primo posto del raggruppamento. Decisivo in tal senso lo scontro diretto di Wellington tra Spagna e Giappone, con la selezione iberica che aveva a disposizione due risultati su tre grazie ad una migliore differenza reti in caso di pareggio.

La sfida è stata però senza storia, con le nipponiche che hanno sfruttato praticamente tutte le occasioni create infliggendo un netto 4-0 a La Roja. Doppietta personale (al 12′ e al 40′) per Hinata Miyazawa, nuova leader nella classifica marcatori della manifestazione (4 gol complessivi), mentre le altre reti sono state siglata al 29′ da Riko Ueki e all’83’ da Mina Tanaka.

Il Paese del Sol Levante chiude quindi la prima fase a punteggio pieno e troverà agli ottavi la Norvegia, mentre le spagnole dovranno vedersela con la Svizzera (che ha vinto il girone A). Da segnalare il successo ininfluente dello Zambia per 3-1 sulla Costa Rica nell’altra partita odierna del gruppo C a Hamilton, che ha consentito alla compagine africana di evitare l’ultimo posto nel raggruppamento.

