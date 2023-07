Champions League 2023-2024, le possibili fasce per il sorteggio e le avversarie delle squadre italiane

Tra poco più di un mese, per l’esattezza il 31 agosto, ci saranno dei sorteggi di fondamentale importanza. Non a caso verranno composti quelli che saranno i gironi della UEFA Champions League che verrà, della Champions 2023/2024. La massima competizione europea per club è dunque pronta a tornare in campo per regalare grandissime emozioni e, la manifestazione, non si smentisce mai.

L’ultima gara del torneo si è giocata lo scorso 10 giugno. In quel giorno l’Inter e il Manchester City, si sono affrontate nella Finale della Champions e, sotto il cielo di Istanbul, sono stati i Citizens a sollevare la “Coppa dalle grandi orecchie”. Ma adesso è tempo di pensare al futuro: quali saranno le fasce scelte e le squadre italiane al loro interno? Come testa di serie avremo una sola formazione della Penisola: si tratta del Napoli Campione d’Italia. Occhio perché, dalla seconda fascia i partenopei, potrebbero pescare il Borussia Dortmund o ancora , Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal. Insomma non sarà semplice evitare una big.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Lo steso discorso vale per l’Inter, aggregata alla seconda fascia. Occhio perché dal primo raggruppamento potrebbero spuntare: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord. Anche Lazio e Milan (terza fascia), dovranno prestare estrema attenzione. Insomma adesso non resta che attendere: poi saranno sorteggi e, il 19/20 settembre, l’esordio in Champions League 2023/2024.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, altre squadre da determinare dopo i turni preliminari

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, altre squadre da determinare dopo i turni preliminari

Foto: LaPresse