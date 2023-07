Canottaggio, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Lucerna: due barche azzurre in gara sul Rotsee

L’Italia si appresta a partecipare alla terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canottaggio, in programma nel fine settimana, dal 7 al 9 luglio a Lucerna, in Svizzera, con una formazione ridotta: saranno tre gli azzurri in gara su due barche, con un tecnico al seguito.

Sul mitico Rotsee si terrà l’ultima competizione internazionale prima dei Mondiali di qualificazione olimpica e paralimpica in programma a Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre, ma il Gruppo Olimpico dell’Italia continuerà il ritiro in altura a Livigno, che si concluderà il 13 luglio.

A Lucerna, dunque, saranno in gara il due senza senior maschile di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), ed il singolo senior maschile, iscritto come barca societaria, di Riccardo Peretti (Gavirate). A completare la delegazione italiana sarà il tecnico Carlo Gaddi.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo