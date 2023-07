Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2023: Covini e Codato fuori in semifinale nel due senza, sarà finale B

Niente medaglie per l’Italia nel terzo appuntamento di Coppa del Mondo di canottaggio di scena a Lucerna. Non era una ‘impresa impossibile’ visti i soli due equipaggi iscritti: dopo l’uscita di scena di Riccardo Peretti di ieri ai quarti di finale, anche Paolo Covini e Giovanni Codato devono alzare bandiera bianca, finendo nella finale B del due senza.

Una semifinale davvero tirata, quella in cui sono stati protagonisti i due azzurri che però non sono riusciti a far valere il loro spunto. Con gli svizzeri Roman Roeoesli ed Andrin Gulich a giocarsi il successo con gli irlandesi Ross Corrigan e Nathan Timoney e gli spagnoli Jaime Canalejo Pazos ed Javier Garcia Ordonez ad amministrare il terzo posto, gli azzurri hanno tentato di riemergere senza successo.

Covini e Codato hanno girato al quinto posto ai 500 metri dal traguardo, venendo però raggiunti e superati negli ultimi metri da Patrik ed Anton Loncaric: il 6.43.84 vale dunque il sesto ed ultimo posto, che significa finale B.

A giocarsi il successo in questo appuntamento di Coppa del Mondo saranno dunque Svizzera, Irlanda e Spagna; favorite assolute Romania 1, con Marius Cazmiuc e Sergiu Bejan, e Gran Bretagna con Oliver Wynne-Griffith e Thomas George, grazie alla loro sfida appassionante nella prima semifinale risolta in favore dei primi. A chiudere la finale sarà la Serbia con Martin Mackovic e Milos Vasic.

Foto: LaPresse