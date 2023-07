Canottaggio, concluso il raduno dell’Italia a Livigno: 42 azzurri al lavoro per preparare i Mondiali

Si è concluso a Livigno il raduno dell’Italia del canottaggio scattato lo scorso 23 giugno in preparazione ai Mondiali di Belgrado, in programma dal 3 al 10 settembre, che saranno validi come qualificazione olimpica: la Nazionale italiana ha completato il raduno in altura.

Per disputare questo ritiro la Nazionale italiana ha affrontato a ranghi molto ridotti la terza tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, andata in scena a Lucerna nello scorso fine settimana: l’ultima fase della preparazione premondiale si terrà a Piediluco, dove verranno definiti gli equipaggi per i Mondiali.

In queste tre settimane di preparazione gli azzurri, guidati dallo staff tecnico diretto da Franco Cattaneo, hanno svolto sedute di lavoro tecnico in acqua e di lavoro fisico in palestra. Gli allenamenti, condotti e pianificati insieme ai tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI hanno coinvolto 42 atleti (17 donne e 25 uomini).

LA NAZIONALE DI CANOTTAGGIO IN RADUNO A LIVIGNO

Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Laura Meriano, Stefano Oppo, Aisha Rocek, Niels Alexander Torre (Carabinieri), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Faella (CUS Torino), Alessandro Bonamoneta, Luca Chiumento, Jacopo Frigerio, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone, Simone Venier (Fiamme Gialle), Veronica Bumbaca, Stefania Buttignon, Federica Cesarini, Davide Comini, Matteo Della Valle, Davide Mumolo, Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares, Davide Verità (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Alice Codato, Linda De Filippis (SC Gavirate), Elisa Mondelli (SC Moltrasio).

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo