Berrettini-Sonego oggi, Wimbledon 2023: orario prosecuzione, punteggio, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 5 luglio, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego torneranno in campo a Wimbledon per continuare il loro incontro iniziato ieri e interrotto per pioggia all’inizio del secondo set. Nella sfida valida per il primo turno dello Slam londinese, si ripartirà dallo score di 7-6 (5) in favore del piemontese.

Una partita che si presenta equilibrata dal punto di vista delle caratteristiche dei due giocatori, ma che vede favorito Sonego dal punto di vista dell’abitudine alle partite. Berrettini viene da un periodo molto difficile, in cui i continui stop per problemi fisici ne hanno minato lo stato atletico e la fiducia.

Vedremo se il romano sarà in grado di ribaltare le situazione e di ritrovare il proprio smalto al cospetto di un giocatore che sa il fatto suo e ha ben chiaro cosa fare per mettere in difficoltà Matteo. Il riferimento è al trovare la profondità sulla parte sinistra del campo di Berrettini, costringendolo a complicati recuperi.

La partita tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, sarà la terza sul campo 12, il cui programma inizierà alle 12:00 italiane, è sarà trasmessa dai canili Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256).

BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023 OGGI

Mercoledì 5 luglio

Court 12 – Ore: 12:00

B. Haddad Maia BRA vs Y. Putintseva KAZ

R. Albot MDA vs D. Shapovalov CAN

L. Sonego ITA vs M. Berrettini ITA

K. Muchova CZE vs J. Niemeier GER

Non prima delle 17:30

J. Choinski GBR vs H. Hurkacz POL

PROGRAMMA BERRETTINI-SONEGO WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse