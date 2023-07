Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 20 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, giovedì 20 luglio, andrà in scena la settima giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi.

Sarà il trampolino tre metri femminile a catalizzare l’attenzione nella prima parte della giornata con i preliminari dove le atlete saranno chiamate a centrare il passo per le semifinali, riservato alle migliori 18. Nella giornata del 21 luglio è previsto l’atto conclusivo, il cui accesso si tradurrà nel pass a Cinque Cerchi.

Un qualcosa che ha già conquistato Chiara Pellacani: l’atleta romana, grazie all’oro di Cracovia, ha già staccato il biglietto per la Francia e quindi potrà gareggiare un po’ più libera. Discorso diverso per Elena Bertocchi, che vorrà dar seguito alla tendenza favorevole, dopo il bronzo iridato nel syncro proprio con Pellacani.

La settima giornata dei Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-7.

CALENDARIO TUFFI MONDIALI 2023

Giovedì 20 luglio (Orari italiani)

ore 2.00 Preliminari 3m donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

ore 7.30 Semifinale 3m donne

ore 11.00 Finale 3m uomini

