Tuffi, Lorenzo Marsaglia: “Ho preparato per tutto l’anno questa gara”. Giovanni Tocci: “Il pass rappresenta tutti i sacrifici”

Giornata ricca di emozioni per l’Italia dei tuffi in quel di Fukuoka. Arrivano infatti ben due pass olimpici dalla gara del trampolino da tre metri al maschile.

A conquistarli sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che chiudono le semifinali rispettivamente in settima ed ottava posizione, conquistando l’accesso all’ultimo atto e dunque strappando il biglietto per Parigi 2024.

Il commento di Marsaglia dopo la gara ai microfoni di Sky Sport: “Dopo quella per Tokyo con il sincro adesso ci siamo qualificati insieme per Parigi. Sono molto contento, ho preparato per tutto l’anno questa gara, è venuta molto bene e non potevo chiedere di meglio. Ho fatto i primi tre tuffi i miei migliori, il quarto molto bene, sul quinto sono andato peggio del mattino e poi ho fatto bene il sesto. Sono tranquillo e carico per la finale, quello che viene viene”.

Le parole di un emozionato Tocci: “Sono al settimo cielo. Rappresenta tutti i sacrifici che ho fatto. Le emozioni sono alle stelle, la tensione, l’adrenalina, non è facili. Queste gare sono difficili da affrontare, tantissime ore di gara tra eliminatoria e semifinale, con anche la pausa. Gestire tutte queste emozioni non è facile, ma ce l’abbiamo fatta. Domani ci godiamo la finale”.

Foto: Lapresse