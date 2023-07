Calendario tuffi grandi altezze, Mondiali 2023: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, giovedì 27 luglio, andrà in scena la terza e ultima giornata dei Mondiali 2023 di tuffi dalle grandi altezze. Archiviata la rassegna iridata delle prove dal trampolino e dalla piattaforma, è la volta dei salti da un punto di vista decisamente diverso. In casa Italia ci sarà la coppia Andrea Barnabà / Davide Baraldi tra gli uomini.

I due azzurri cercheranno di dare il meglio di loro stessi nelle due rotazioni affidate ai tuffi liberi. A pesare sarà l’esecuzione, in relazione al coefficiente di difficoltà. Si riparte con il rumeno Constantin Popovici a comandare, davanti al connazionale Catalin-Petru Preda e all’ucraino Oleksiy Prygorov. Baraldi è 14°, mentre Barnabà 15° dopo l’obbligatorio e il tuffo intermedio.

La terza e ultima giornata dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezza a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay3, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023

Giovedì 27 luglio (orari italiani)

o5.00 Tuffi grandi altezze uomini – Tuffi liberi (Davide Baraldi, Andrea Barnabà)

TUFFI GRANDI ALTEZZE MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay3, SkyGo, NOW e Recast Tv.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse