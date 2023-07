Calendario Roma Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Dopo due sesti posti in fila, la Roma di José Mourinho vuole tornare grande. I giallorossi sono già alacremente al lavoro sul mercato per poter rinforzare la propria rosa e diventare una contendente credibile ad un piazzamento in Champions League, coppa solo sfiorata con il ko in finale di Europa League con il Siviglia.

Il cammino dei capitolini inizierà tra le mura amiche con la Salernitana il prossimo 20 agosto alle 18.30, per poi essere impegnati sabato 26 in casa del Verona. Alla terza giornata subito il primo big match stagionale con il Milan, mentre si andrà in casa dell’altra squadra di Milano alla decima giornata, a fine ottobre. Due settimane dopo, nel weekend del 12 novembre, il derby capitolino con la Lazio. Chiusura di girone di andata da incubo con Napoli, Juventus ed Atalanta in fila.

Ritorno che poi si aprirà subito in casa del Milan, mentre alla ventiquattresima giornata si affronterà di nuovo l’Inter. Derby di ritorno previsto per la trentunesima giornata, la prima settimana di aprile, mentre tra trentaquattresima e trentaseiesima giornata di nuovo il filotto con Napoli, Juventus e Atalanta, prima della chiusura di stagione in casa con il Genoa e al Castellani contro l’Empoli.

ROMA, IL CALENDARIO SERIE A 2023/2024

1 20/08/2023 – Ore 18.30 Roma-Salernitana

2 26/08/2023 – Ore 20.45 Verona-Roma

3 01/09/2023 – Ore 20:45 Roma-Milan

4 17/09/2023 – Ore 20.45 Roma-Empoli

5 24/09/2023 Torino-Roma

6 27/09/2023 Genoa-Roma

7 01/10/2023 Roma-Frosinone

8 08/10/2023 Cagliari-Roma

9 22/10/2023 Roma-Monza

10 29/10/2023 Inter-Roma

11 05/11/2023 Roma-Lecce

12 12/11/2023 Lazio-Roma

13 26/11/2023 Roma-Udinese

14 03/12/2023 Sassuolo-Roma

15 10/12/2023 Roma-Fiorentina

16 17/12/2023 Bologna-Roma

17 23/12/2023 Roma-Napoli

18 30/12/2023 Juventus-Roma

19 07/01/2024 Roma-Atalanta

20 14/01/2024 Milan-Roma

21 21/01/2024 Roma-Verona

22 28/01/2024 Salernitana-Roma

23 04/02/2024 Roma-Cagliari

24 11/02/2024 Roma-Inter

25 18/02/2024 Frosinone-Roma

26 25/02/2024 Roma-Torino

27 03/03/2024 Monza-Roma

28 10/03/2024 Fiorentina-Roma

29 17/03/2024 Roma-Sassuolo

30 30/03/2024 Lecce-Roma

31 07/04/2024 Roma-Lazio

32 14/04/2024 Udinese-Roma

33 21/04/2024 Roma-Bologna

34 28/04/2024 Napoli-Roma

35 05/05/2024 Roma-Juventus

36 12/05/2024 Atalanta-Roma

37 19/05/2024 Roma-Genoa

38 26/05/2024 Empoli-Roma

Foto: LaPresse