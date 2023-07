Calendario Napoli Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Il campionato di Serie A 2023/2024 è ormai alle porte. A presentarsi con il titolo di re dell’ultima stagione è il Napoli, vincitore dello scudetto dello scorso anno grazie ad una fantastica cavalcata. Perso però per strada il condottiero Luciano Spalletti, si ripartirà da Rudi Garcia che avrà un compito davvero arduo.

Gli azzurri partiranno con un impegno abbastanza comodo il prossimo 19 agosto, andando in visita al Benito Stirpe per dare il benvenuto al neopromosso Frosinone. Dopo il debutto casalingo con il Sassuolo, subito un big match con la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Dopo l’incrocio con il Milan alla decima giornata, arriva un ciclo terribile tra novembre e dicembre con Atalanta, Inter, Juventus e Roma nello spazio di cinque giornate.

Il 2023 si chiuderà con il Monza, mentre sarà da recuperare l’incrocio con il Torino a causa dell’impegno in Supercoppa Italiana. Girone di ritorno che inizia con il derby campano con la Salernitana in casa, poi Lazio e Milan fuori casa alla ventiduesima e alla ventiquattresima giornata. Juventus che si riaffronterà alla ventisettesima in casa, due tornate dopo si andrà a San Siro con l’Inter, per poi affrontare l’Atalanta fra le mura amiche. Mese di maggio sulla carta agevole, con Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce.

NAPOLI, IL CALENDARIO DI SERIE A 2023/2024

1 19/08/2023 – Ore 18:30 Frosinone-Napoli

2 27/08/2023 – Ore 20:45 Napoli-Sassuolo

3 02/09/2023 – Ore 20:45 Napoli-Lazio

4 16/09/2023 – Ore 20:45 Genoa-Napoli

5 24/09/2023 Bologna-Napoli

6 27/09/2023 Napoli-Udinese

7 01/10/2023 Lecce-Napoli

8 08/10/2023 Napoli-Fiorentina

9 22/10/2023 Lecce-Napoli

10 29/10/2023 Napoli-Milan

11 05/11/2023 Salernitana-Napoli

12 12/11/2023 Napoli-Empoli

13 26/11/2023 Atalanta-Napoli

14 03/12/2023 Napoli-Inter

15 10/12/2023 Juventus-Napoli

16 17/12/2023 Napoli-Cagliari

17 23/12/2023 Roma-Napoli

18 30/12/2023 Napoli-Monza

19 07/01/2024 Torino-Napoli

20 14/01/2024 Napoli-Salernitana

21 21/01/2024 Sassuolo-Napoli

22 28/01/2024 Lazio-Napoli

23 04/02/2024 Napoli-Verona

24 11/02/2024 Milan-Napoli

25 18/02/2024 Napoli-Genoa

26 25/02/2024 Cagliari-Napoli

27 03/03/2024 Napoli-Juventus

28 10/03/2024 Napoli-Torino

29 17/03/2024 Inter-Napoli

30 30/03/2024 Napoli-Atalanta

31 07/04/2024 Monza-Napoli

32 14/04/2024 Napoli-Frosinone

33 21/04/2024 Empoli-Napoli

34 28/04/2024 Napoli-Roma

35 05/05/2024 Udinese-Napoli

36 12/05/2024 Napoli-Bologna

37 19/05/2024 Fiorentina-Napoli

38 26/05/2024 Napoli-Lecce