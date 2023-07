Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2023: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2023 di arrampicata sportiva andranno in scena a Berna (Svizzera) dal 1° al 12 agosto. La rassegna iridata prevede la disputa delle tradizionali discipline individuali (boulder, lead, speed), ma anche delle competizioni che il prossimo anno assegneranno le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024: una sarà proprio il lead, l’altra la combinata tecnica boulder+lead.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di arrampicata sportiva. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC.

CALENDARIO MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA

Martedì 1° agosto

09.00 Boulder maschile, qualificazioni

Mercoledì 2 agosto

11.00 Lead femminile, qualificazioni

Giovedì 3 agosto

09.00 Lead maschile, qualificazioni

16.00 Boulder femminile, qualificazioni

Venerdì 4 agosto

10.00 Boulder maschile, semifinali

18.30 Boulder maschile, finale

Sabato 5 agosto

10.00 Boulder femminile, semifinale

18.30 Boulder femminile, finale

Domenica 6 agosto

10.00 Lead maschile/femminile, semifinali

18.30 Lead maschile/femminile, finali

Mercoledì 9 agosto

09.00 Boulder+Lead femminile, semifinali boulder round

13.00 Boulder+Lead maschile, semifinali boulder round

20.30 Boulder+Lead maschile/femminile, semifinali lead round

Giovedì 10 agosto

09.00 Speed maschile/femminile, qualificazioni

20.00 Speed maschile/femminile, tabellone finale

Venerdì 11 agosto

19.00 Boulder+Lead femminile, finale

Domenica 12 agosto

16.00 Boulder+Lead maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC.

Foto: FASI