Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sono state assegnate le prime medaglie ai Mondiali di scherma a Milano e l’Italia ne ha conquistate, entrambe nella spada femminile con l’argento di Alberta Santuccio e il bronzo di Mara Navarria. Oggi si gareggia nel fioretto femminile e nella spada maschile.

C’è grande attesa per oggi e può arrivare il primo oro della competizione per la squadra azzurra. Infatti si disputa l’individuale del fioretto femminile e le azzurre si presentano tra le favorite. In pedana ci saranno Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Martina Favaretto

Fari puntati anche sulla spada maschile, dove Davide Di Veroli e Federico Vismara si presentano da campione e vice-campione del mondo. L’obiettivo è quello di prendersi il palcoscenico anche al Mondiale. Ci sarà anche Valerio Cuomo che proverà a sorprendere.

La quinta giornata dei Mondiali di scherma comincerà alle ore 8.30. Sarà possibile seguirle in diretta televisiva su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Summer ed Eurosport HD. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo assalto, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2023

Mercoledì 26 luglio

Dalle 8.30: Tabellone principale – Fioretto femminile individuale

Dalle 10.10: Tabellone principale – Spada maschile individuale

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 17.40 alle 20.30), Sky Sport Arena (dalle 16.50 alle 20.10), Sky Sport Summer (dalle 17.40 alle 20.30), Eurosport HD (dalle 17.40 alle 20.40)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI SCHERMA 2023: GLI ITALIANI IN GARA

Fioretto femminile individuale – Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Favaretto

Spada maschile individuale – Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo

FOTO: Alessandro Gennari