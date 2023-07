Calendario Mondiali nuoto artistico 2023: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, date, titoli da assegnare

Si alzi il sipario. Dal 14 al 22 luglio presso il Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), i Mondiali di nuoto artistico 2023 si prenderanno la scena. Giorni di gare impegnativi per la squadra guidata dal Direttore Tecnio, Patrizia Giallombardo.

La danza in vasca italiana, però, non avrà il suo Golden Boy. Giorgio Minisini, infatti, non sarà parte della rassegna iridata in Giappone. L’azzurro, protagonista di un 2022 scintillante con i titoli europei e mondiali nel duo misto (tecnico/libero) con Lucrezia Ruggiero e reduce dall’oro e dall’argento nei Giochi Europei di Cracovia, si è infortunato durante un allenamento al centro federale di Pietralata, a Roma.

La risonanza magnetica è stata impietosa: lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro e necessità di un intervento chirurgico. Un vero peccato per Minisini e una grossa perdita per la squadra italiana che, con Giorgio ai box, perde chance pesanti di farsi strada nel medagliere di questa competizione, tenendo conto di quanto fatto da quest’ultimo in passato.

Selezione azzurra composta dunque esclusivamente da donne, con Linda Cerruti a fare da capofila accompagnata da Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Mancino, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Sophie Tabbani, Giulia Vernice, Francesca Zunino.

Questo il programma completo dei Mondiali di nuoto artistico, ricordiamo che gli orari segnati sono quelli italiani poiché ci sono sette ore di differenza tra il Bel Paese e Fukuoka. Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva in abbonamento sui canali di Sky Sport e in chiaro sulla Rai, in streaming su SkyGo e Now in abbonamento e su Rai Play in chiaro.

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, IL CALENDARIO

Venerdì 14 luglio (Orari italiani)

02.00 Singolo tecnico femminile – preliminare

Susanna Pedotti

05.00 Singolo tecnico maschile – preliminare

08.00 Doppio tecnico Gruppo B – preliminare

10.50 Doppio tecnico Gruppo A – preliminare

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (riserva Francesca Zunino)

Sabato 15 luglio (Orari italiani)

03.00 Acrobatic routine – preliminare

Italia

07.00 Doppio misto tecnico – preliminare

12.30 Singolo tecnico femminile – finale

Domenica 16 luglio (Orari italiani)

03.00 Team tecnico – preliminare

Italia

09.30 Doppio misto tecnico – finale

12.30 Doppio tecnico – finale

Lunedì 17 luglio (Orari italiani)

09.00 Singolo libero femminile – preliminare

Susanna Pedotti

07.00 Singolo tecnico maschile – finale

12.30 Acrobatic routine – finale

Martedì 18 luglio (Orari italiani)

02.00 Doppio libero Gruppo B – preliminare

05.00 Doppio libero Gruppo A – preliminare

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (riserva Francesca Zunino)

08.00 Singolo libero maschile – preliminare

12.30 Team tecnico – finale

Mercoledì 19 luglio (Orari italiani)

09.30 Singolo libero maschile – finale

12.30 Singolo libero femminile – finale

Giovedì 20 luglio (Orari italiani)

03.00 Team libero – preliminare

Italia

12.30 Doppio libero – finale

Venerdì 21 luglio (Orari italiani)

03.00 Doppio misto libero – preliminare

12.30 Team libero – finale

Sabato 22 luglio (Orari italiani)

03.00 Doppio misto libero – finale

05.30 Gala conclusivo

MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2023, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due, RaiSport (in chiaro), Sky Sport Summer (201 Sky, in abbonamento)

Diretta streaming: SkyGo, Now (in abbonamento), RaiPlay (in chiaro)

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse