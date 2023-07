Calendario Coppa Italia calcio 2023-2024: tutte le date, il programma, quando comincia, dove vederla in tv e streaming

La Coppa Italia 2023-2024 è pronta a prendere il via. Chi sarà la formazione che alzerà al cielo di Roma la Coppa nazionale? Nelle due ultime edizioni è stata l’Inter ad aggiudicarsi il trofeo, per cui a partire da sabato 5 agosto (con il match inaugurale tra Frosinone e Pista) scatterà l’edizione numero 77 e, di pari passo, la caccia ai nerazzurri.

La finale si giocherà alle ore 21.00 del 15 maggio prossimo allo stadio Olimpico, ma al momento dobbiamo pensare ai turni preliminari ed ai 32esimi di finale, ovvero i primi round della manifestazione. Le 8 teste di serie della competizione entreranno in azione solamente dal mese di gennaio, ma già da ora vedremo in azione Udinese, Bologna, Verona, Salernitana, Monza e Torino. I trentaduesimi di finale si giocheranno tra l’11 ed il 14 agosto, quindi i sedicesimi si giocheranno il primo novembre, mentre i turni successivi saranno ancora da definire. Gli ottavi, infatti, potrebbero già iniziare a dicembre nel caso di necessità, mentre i quarti saranno attorno al 31 gennaio. Le semifinali sono al momento fissate per il 3 e 24 aprile.

Come potrebbe comporsi il tabellone nei turni successivi? Andiamo a conoscerlo nel dettaglio. Nella parte alta del tabellone di sinistra (dove troviamo Bologna, Verona e Lecce), le teste di serie saranno Inter e Fiorentina, mentre nella parte bassa del lato sinistro (con Sassuolo, Cagliari e Udinese) prendono posto Atalanta e Milan. Nella parte destra del tabellone potremmo vedere un derby romano ai quarti di finale nella sezione alta (con Monza, Genoa, Empoli sullo sfondo), mentre in quella bassa tutto sembra portare verso una sfida tra Juventus e Napoli (con Salernitana, Frosinone e Torino).

Dove si potrà seguire in tv la Coppa Italia 2023-2024? Come nella passata edizione sarà in diretta esclusiva su Mediaset che, soprattutto in questi primi turni, proporrà gli incontri tra Italia 1 e Canale 20.

PROGRAMMA COPPA ITALIA 2023-2024

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA Canale 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI Canale 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA Canale20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO Canale 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE Canale 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) Canale 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1

Foto: LaPresse