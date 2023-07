Calendario amichevoli Udinese: programma, date, avversarie, quando si gioca

L’Udinese parte in anticipo rispetto alle avversarie in vista della stagione 2023-2024. Sarà di buon auspicio per la formazione allenata da mister Andrea Sottil? Il campionato dei bianconeri, infatti, scatterà già tra due giorni, dato che il ritiro che si terrà proprio a Udine prenderà il via domenica 9 luglio.

Quindi, dal 17 luglio, la compagine friulana si trasferirà in Austria, a Bad Kleinchircheim per effettuare gli allenamenti più intensi del proprio ritiro. L’Udinese rimarrà tra le montagne austriache fino al 2 di agosto per affinare la propria condizione e sfruttare i vantaggi della preparazione in altura.

Quando, invece, i bianconeri inizieranno a fare sul serio a livello di amichevoli? Per il momento il club friulano non ha ancora ufficializzato nessun appuntamento ma, a rigor di logica, nella lunga trasferta austriaca, dovrebbe affrontare alcuni test di difficoltà crescente.

Foto: LaPresse