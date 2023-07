Calendario amichevoli Napoli: programma, date, avversarie, quando si gioca

Il Napoli si prepara alla sua stagione da campione d’Italia, seppur con una pelle abbastanza mutata. L’estate in casa azzurra ha portato via alcuni pezzi, come Luciano Spalletti in panchina e Kim Min-jae in difesa, ma con la guida di Rudi Garcia i partenopei vogliono provare a confermarsi e ad essere competitivi su tutti i fronti.

Oltre alla difesa dello scudetto, quasi un obbligo morale dopo una stagione praticamente dominata, ci sarà anche l’impegno in Champions League, con gli azzurri inseriti nella prima fascia del sorteggio. Aurelio De Laurentiis ambisce a fare bene anche, se non soprattutto in Europa, dopo aver assaggiato i quarti di finale lo scorso anno.

La stagione del Napoli comincerà con l’ormai classico ritiro di Dimaro, dal 14 al 25 di luglio. Da fine mese ci si sposterà invece a Castel Di Sangro fino al 12 agosto. Un itinerario ormai classico per gli azzurri, che hanno resistito alle sirene delle tournée all’estero. Al momento la squadra di Aurelio De Laurentiis non ha ancora rese note le amichevoli di preparazione estiva.

NAPOLI, LE AMICHEVOLI ESTIVE: CALENDARIO

Il Napoli non ha ancora annunciato le date e le avversarie per le amichevoli estive.

Foto: LaPresse