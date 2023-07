Calciomercato Roma: le prime cessioni e gli ultimi acquisti. Come può cambiare la squadra

Sono già due i colpi ufficializzati dalla Roma in questa estate 2023.

Fedele alla strategia già utilizzata nella passata stagione, il ds Tiago Pinto ha firmato due giocatori a parametro zero.

Si tratta del centrocampista Houssem Aouar e del difensore Evan Ndicka, arrivati rispettivamente dal Lione e dall’eintracht Francoforte.

Sempre in ottica difesa, il reparto che si è rivelato quello dove la coperta si è rivelata più corta, i giallorossi sono al lavoro col Leeds per confermare Diego Llorente.

Sempre dallo Yorkshire dovrebbe arrivare anche il terzino destro Rasmus Kristensen.

Il sogno per il centrocampo è quello di riportare nella Capitale Davide Frattesi, ma la concorrenza è folta.

Per questo si battono strade alternative, magari in prestito come potrebbero essere quelle che portano a Marcel Sabitzer (Bayern Monaco) o a Renato Sanches (Paris Saint-Germain).

In zone più avanzate di campo, invece, si registra l’interesse per altri due svincolati: il trequartista Daichi Kamada (Eintracht Francoforte), già cercato dal Milan, e l’esterno ex Wolverhampton Adama Traoré.

In attacco, invece, dopo i rinnovi di Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy, il grande obiettivo è Gianluca Scamacca per il quale sono stati avviati con il West Ham.

Sul fronte uscite, invece, bloccata a causa dell’infortunio la partenza di Tammy Abraham, sono Leonardo Spinazzola e Roger Ibanez i calciatori su cui provare a fare cassa.

Ci sarà poi da piazzare giocatori che non rientrano nel progetto tecnico della Roma, come Matias Vina, Gonzalo Villar, Rick Karsdorp ed Eldor Shomurodov.

Chi invece ha già salutato Trigoria è stato Georginio Wijnaldum, rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito.

Filippo Missori e Cristian Volpato sono stati ceduti al Sassuolo, mentre Carles Perez è stato riscattato dal Celta Vigo.

Cessione remunerative ache per Benjamin Tahirovic (all’Ajax per 7,5 milioni di euro) e per Justin Kluivert, passato al Bournemouth per poco più di 11.

Foto: LaPresse