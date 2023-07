Calciomercato Roma: i reparti da ritoccare e gli interessi di Mourinho. Le trattative per una stagione al vertice

La Roma si prepara per il prossimo campionato, quello della svolta. La compagine giallorossa si rimbocca le maniche in vista della terza annata con José Mourinho sulla propria panchina, per cui non sarà più sufficiente un piazzamento. La formazione della capitale vuole tornare in Champions League e, perchè no, puntare allo Scudetto con lo Special One.

Dopo tante voci che davano il tecnico di Setubal pronto a lasciare la Roma, il binomio si è rinsaldato nuovamente e il calciomercato estivo è partito di slancio. Sono già due, infatti, gli acquisti della dirigenza giallorossa. Entrambi a parametro zero e quanto mai interessanti. Si tratta, infatti, di Aouar, centrocampista ex Lione e di Ndicka, difensore che ha militato nell’Eintracht Francoforte.

A questo punto i lavori non sono certo conclusi. Da un lato Tiago Pinto e company hanno fatto cassa cedendo Kluivert (Bournemouth), Tahirovic (Ajax) ed i giovani Volpato e Missori. Su cosa investirà ora la compagine della capitale? La sensazione è che il mercato sia solamente iniziato. In attacco, per esempio, c’è da sostituire l’attaccante inglese Abraham, che si è rotto il crociato.

Il “Gallo” Belotti ha rinnovato per un altro anno, ma servirà una prima punta di spessore. Si parla di Scamacca del West Ham, mentre è confermatissimo Dybala come numero 10. Attenzione a Kristensen del Leeds, mentre per il centrocampo continua la rincorsa a Frattesi (conteso anche da Inter e Milan), mentre per la fascia si proverà a riprendere Cakir dal Trabzonspor.

