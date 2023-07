Calciomercato oggi (31 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Assalto ad Osimhen, idea Donnarumma per la Juve

La settimana di calciomercato si apre oggi, lunedì 31 luglio, con il rilancio dall’Arabia Saudita che torna a bussare in Serie A. Nel mirino il capocannoniere dello scorso campionato, Victor Osimhen.

Per la punta del Napoli sarebbe pronto un contratto da 60 milioni di euro a stagione, mentre al club azzurro è stata presentata una offerta da 140 milioni di euro per il cartellino del nigeriano da parte dell’Al-Hilal.

Sempre dal paese arabo continuano i sondaggi per Ciro Immobile, mentre potrebbe aprirsi una trattativa per Divock Origi che il Milan vuole cedere.

Anche Sadio Mané è ad un passo dal giocare nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Nassr. Per sostituirlo, il Bayern Monaco insiste per Harry Kane, ma la distanza tra la domanda del Tottenham e l’offerta dei bavaresi è ancora ampia.

Chi invece saluta ufficialmente l’Italia è Ante Rebic, ufficializzato dal Besiktas dove si è trasferito a titolo definitivo. Sempre i bianconeri pensano a Roberto Pereyra, svincolatosi dall’Udinese, e su cui c’è l’interesse di Inter e Torino.

Il Napoli pensa al centrocampista classe 1999 Jens Cajuste del Reims, mentre la Roma è sempre al lavoro per Renato Sanches.

I giallorossi rischiano, però, di essere bruciati dall’Inter per Gianluca Scamacca: i nerazzurri hanno presentato una prima offerta al West Ham di circa 20 milioni per acquistare la punta italiana a titolo definitivo.

Il Monza ha chiuso con la Juventus per il prestito del portiere Stefano Gori che sarà il vice di Michele Di Gregorio, liberando di fatto Alessio Cragno. Sempre i brianzoli hanno ufficializzato l’acquisto di Georgios Kyriakopoulos dal Sassuolo.

In tema di portieri, la Salernitana ha chiuso per l’esperto Benoit Costil che arriva a parametro zero dal Lille per essere la riserva di Guillermo Ochoa, mentre il Bayern Monaco pensa anche a Wojciech Szczesny della Juventus. Per sostituirlo i bianconeri pensano a Gianluigi Donnarumma.

Giuseppe Pezzella ha firmato con l’Empoli: sarà lui l’erede di Fabiano Parisi passato alla Fiorentina: il classe 1997 è stato acquistato dagli azzurri a titolo definitivo dal Parma.

Il Cagliari pensa invece ad uno svincolato di lusso per la difesa: avviati i contatti con l’ex Barcellona ed Everton Yerry Mina.

