Mondiali calcio femminile, Cristiana Girelli: “Il passaggio del turno dipende solo da noi, dimostreremo la nostra forza”

Dopo la vittoria per 1-0 all’esordio contro l’Argentina, e il pesante 0-5 incassato dalla Svezia, l’Italia si rimbocca le maniche in vista del terzo ed ultimo impegno del girone G dei Mondiali di calcio femminile in corso di svolgimento in Nuova Zelanda e Australia. Urge una scossa nel gruppo azzurro dopo il clamoroso ko contro le scandinave, ma la sensazione è che il gruppo della CT Milena Bertolini abbia imparato la lezione.

Il match da dentro o fuori si giocherà mercoledì 2 agosto al Regional Stadium di Wellington (ore 9 italiane, diretta su Rai 1) contro il Sudafrica. In caso di successo le Azzurre volerebbero in Australia per gli ottavi di finale.

La conferma della convinzione del gruppo arriva dalle parole di uno dei fari di questa squadra, ovvero Cristiana Girelli che ha le idee chiare e le espone al sito ufficiale della FIGC: “Guardiamo avanti, è la sola cosa da fare dopo il match ci siamo parlate e vi confermo che siamo ancora più unite e desiderose di lottare il nostro obiettivo: passare il turno. Dipende tutto da noi, ed è in questo momento che deve uscire la nostra forza e la nostra unione”.

Per l’attaccante della Juventus, nonostante il rotondo 0-5 incassato dalla Svezia, gli spunti importanti non sono mancati nella seconda sfida del Mondiale: “Per 35 minuti non c’è stata partita, abbiamo giocato solo noi è vero che abbiamo dovuto fare i conti con l’inesperienza e che dopo il loro vantaggio abbiamo perso un po’ di compattezza, ma i due gol subiti su calcio d’angolo non possono e non devono disunirci. Il prossimo sarà un incontro difficile dal punto di vista mentale, ma dovremo essere brave a mantenere la concentrazione fino al fischio finale. Servirà grande spirito di appartenenza: è una finale e dovremo vincerla”.

