Calciomercato oggi (13 luglio): tutte le trattative, gli acquisti, le cessioni. Milinkovic-Savic all’Al-Hilal, fumate nere per Lukaku e De Ketelaere

È arrivato l’annuncio da parte dell’Al-Hilal dell’ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic che lascia così la Lazio.

Per sostituirlo, in cima alla lista biancoceleste, c’è sempre Piotr Zielinski.

Sempre dall’Arabia Saudita, l’Al-Shabab pensa a Leonardo Spinazzola, mentre l’Al-Ahli fa un tentativo per Riyad Mahrez del Manchester City e prova a convincere anche Paul Pogba che potrebbe essere sostituito da Franck Kessie del Barcellona.

Aumentano le pretendenti per Dusan Vlahovic: oltre al Paris Saint-Germain, ci sarebbero anche Tottenham e Chelsea, con i Blues che trattano con l’Inter anche la cessione di Romelu Lukaku.

I nerazzurri vorrebbero riavere il belga, ma la distanza si aggira ancora intorno ai 15 milioni: 30 l’offerta partita da Milano, 45 la richiesta da Londra.

Sempre in casa Inter, in attesa di risolvere il rebus primo e secondo portiere, è stato ufficializzato il ritorno di Raffaele Di Gennaro: cresciuto nelle giovanili del club, sarà il terzo nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

Il Wolfsburg si fa sotto per Robin Gosens: il sostituto sarebbe Carlos Augusto del Monza.

Distanza anche in uscita dal capoluogo lombardo, ma sulla sponda rossonera: l’offerta di 25 milioni di euro dell’Aston Villa per Charles De Ketelaere non è stata ritenuta sufficiente dal Milan.

Su Fodé Ballo-Touré, invece, il Nizza sfida il Bologna, mentre Rasmus Kristensen è ad un passo dal lasciare il Leeds per accasarsi alla Roma. I giallorossi vorrebbero lasciar partire Rick Karsdorp, ma l’accordo con il Feyenoord ancora non c’è.

Sempre tra i difensori, Rodrigo Becao è in uscita dall’Udinese: su di lui Fenerbahce e Atalanta, ma il brasiliano preferirebbe restare in Italia.

Sirene inglesi, invece, per Perr Schuurs del Torino: su di lui Liverpool e Crystal Palace. Il compagno di reparto, Alessandro Buongiorno, invece ha rinnovato coi granata fino al 2028.

L’Hellas Verona, invece, è ad un passo dall’ingaggiare a parametro zero Riccardo Saponara e Mattia Destro.

Tutto fatto lo scambio tra Spezia ed Empoli: in Toscana arriverà Emmanuel Gyasi, in bianconero Filippo Bandinelli.

Foto: LaPresse