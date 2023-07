Calciomercato Milan: Dia e Pulisic nel mirino, poi Musah o Reijnders? Le ultime trattative

Il Milan si sta muovendo per cambiare volto in vista della prossima stagione. Già firmato il primo colpo con Ruben Loftus Cheek, sono previsti altri colpi grazie ai soldi che arriveranno dalla cessione di Sandro Tonali, con i rossoneri che dunque proveranno a puntare decisi verso lo scudetto.

Uno dei nuovi nomi per l’attacco, che necessita di una svecchiata poiché è rimasto il solo Olivier Giroud, il mirino è puntato su Boulaye Dia, quest’anno sedici reti alla Salernitana che ne ha appena riscattato il cartellino e ha piazzato una clausola rescissoria da 25 milioni. La dirigenza rossonera sta pensando a un’offerta, magari inserendo Daniel Maldini e Lorenzo Colombo nella trattativa. Ma per il ruolo di nove, ci sono sempre le candidature di Scamacca e Morata.

Continuano le trattative con il Chelsea, ora per Christian Pulisic. Lo statunitense sembra in uscita dai Blues ed il suo talento non si discute, ma negli anni ha sempre mostrato una certa fragilità fisica. Proprio per questo è entrato in lista anche Samuel Chukwueze, ala del Villarreal dotato di grandi mezzi tecnici ed atletici, una sorta di alter ego di Rafael Leao ma sulla destra.

Poi rimane da sciogliere il nodo centrocampo, dopo l’addio di Tonali, poiché Loftus-Cheek è un calciatore parecchio diverso e c’è da coprire anche l’assenza di Bennacer fino a gennaio. I rossoneri sembrano vicini ad un doppio colpo, l’olandese Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, giocatore con spiccate doti offensive, e Yunus Musah del Valencia, più recuperapalloni e di rottura.

Foto: LaPresse