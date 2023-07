Calciomercato Fiorentina: alla scoperta di sorprese per lottare ancora per l’Europa

La Fiorentina vuole rimettersi al lavoro per un piazzamento in Europa. Non ci saranno coppe continentali quest’anno dopo l’ottavo posto in campionato e la mancata vittoria in Conference League contro il West Ham, ma si continua con Vincenzo Italiano, che tornerà a dare l’assalto alle posizioni che contano in Serie A.

Si cerca ancora il nove perfetto per il gioco del suo allenatore, dopo che Arthur Cabral e Luka Jovic non hanno dato troppe garanzie durante la stagione. Il sogno vero e proprio è Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana, ma per ora i granata non vogliono privarsi del loro leader offensivo. Ma c’è una clausola rescissoria di 25 milioni su cui poter fare affidamento.

Altro punto cardine per il futuro è il portiere. Pietro Terracciano alla fine è rimasto il titolare, ma i viola sono alla ricerca di un numero uno affidabile. Uno dei nomi sul taccuino è Dominik Livakovic, portiere titolare della Croazia e della Dinamo Zagabria. Vivo però ancora l’interesse di Timo Horn, appena svincolatosi dal Colonia.

Ma in uscita bisogna ancora capire quale sarà il destino di Sofyan Amrabat. Per ora tanti apprezzamenti, ma ancora nessuna offerta per lui. ma nel caso di cessione, la Fiorentina ha già in mente i profili su cui puntare, da Maxime Lopez a Morten Hjulmand.

Foto: Lapresse