Calcio, Europei U19: che batosta per l’Italia, pokerissimo del Portogallo. 5-1 e gara con la Polonia decisiva

L’Italia di Alberto Bollini dopo un esordio straordinario e vincente contro Malta, è caduta nel corso del secondo turno degli Europei Under 19 contro i pari età del Portogallo. L’undici allenato da Joaquim Milheiro è riuscito a imporsi, in rimonta, per 5-1. Una batosta sonora per i giovani azzurri, che sono riusciti anche a passare in vantaggio dopo 6′ minuti grazie alla rete di Lipani. Poi però i portoghesi sono saliti in cattedra e hanno dominato, specialmente in seguito all’espulsione dello stesso Lipani al 44esimo del primo tempo. Adesso servirà rimanere concentrati nell’ultima sfida contro la Polonia: servirà necessariamente un risultato utile per superare il turno.

CALCIO, EUROPEI U19: IL RACCONTO DI PORTOGALLO-ITALIA

IL PRIMO TEMPO

Nei primi minuti di gioco si vede maggiormente il Portogallo che riesce a toreare l’Italia e prova a sorprenderla con lanci lunghi dopo lunghe fasi di possesso. Ma passano 6 minuti e l’Italia riesce a trovare il vantaggio. Palla dolcissima servita sul secondo palo da parte di Hasa che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si gira e mette in mezzo il pallone. Lipani con un colpo di testa la spinge dentro: 0-1 Italia. Al 10′ il Portogallo si rende pericoloso con un tiro neutralizzato però da Kayode.

Al 21esimo Ribeiro serve Borges che per pochissimo non riesce a spingere dentro il pallone. Minuto 25 ancora Portogallo: Esteves crossa in mezzo, Felix calcia di prima ma Mastrantonio è reattivo e para. 35esimo: i ragazzi di Bollini perdono la palla al limite dell’area di rigore. Pallone che arriva sui piedi di Ribeiro che impallina Mastrantonio: 1-1. Al 43esimo ingenuità di Lipani: Gustavo Sá lo trattiene, il giocatore dell’Italia sbraccia e l’arbitro decide di sanzionarlo con il secondo cartellino e i giovani azzurri rimangono in dieci.

IL SECONDO TEMPO

Pronti via: dopo nemmeno un minuto Justo a seguito di una grande azione manda di poco alto sulla traversa. 52esimo: Nuno Felix riesce a trovare spazio al limite dell’area, calcia di sinistro e Mastrantonio smanaccia in corner. Al 58esimo raddoppio del Portogallo: Esteves crossa il pallone in mezzo, Ribeiro non controlla Kayode non chiude e a segnare con una grande sassata è Gustavo Sá. 2-1 e rimonta completata.

Al 66esimo grande colpo di reni di Mastrantonio a seguito del colpo di testa di Felix. Passano due minuti e il Portogallo segna il terzo gol. Calcio d’angolo di Felix e capocciata vincente di Bras che insacca il pallone: 3-1. Al minuto 83, su un grave errore di Dellavalle a seguito di una palla orizzontale persa, il Portogallo sfiora il quarto gol con Prioste. All’88esimo poker del Portogallo: azione corale della squadra di Milheiro, pallone che arriva sui piedi di Felix; finta, contro finta e pallone nell’angolino basso. Mastrantonio non può nulla: 4-1. Non passa nemmeno un minuto ma gli uomini di Bollini non ci sono più sul campo: ripartenza veloce dei portoghesi, sfera per Gonçalves che in area si gira bene e la insacca. 5-1.

Foto: LaPresse