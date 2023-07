Calcio, chi sono le squadre qualificate alle Olimpiadi 2024? L’Europa spicca con 4 formazioni. Come si assegnano gli ultimi pass

Tra appena un anno si disputeranno le Olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto. Ma due giorni prima della Cerimonia di Apertura, e dunque il 24 luglio, ritornerà il torneo di calcio. Le partite verranno giocate in 6 sedi: Parigi (Stadio Parco dei Principi), Nantes, Lione, Saint-Etienne, Marsiglia, Nizza, Bordeaux. A prendere parte alla manifestazione saranno 16 squadre maschili (12 invece quelle femminili), e avremo dunque 18 giocatori per squadra.

Gli atleti che potranno partire per la spedizione francese, saranno tutti quelli nati a partire dal 1° gennaio 2001 (23 anni nel periodo di Parigi 2024). C’è un’eccezione però: 3 giocatori infatti, potranno essere nati prima del limite appena citato, i così detti “fuori quota”. Ma sorge spontanea una domanda: quali sono le squadre di calcio qualificate alle Olimpiadi del 2024? Ben quattro le conosciamo bene e fanno parte del nostro continente. Si tratta della Francia (Paese ospitante) e poi di Israele, Spagna e Ucraina: tutte formazioni in grado di raggiungere le semifinali nell’Europeo Under 21, che si è concluso lo scorso 8 luglio con la vittoria dell’Inghilterra (non qualificata perché il Comitato Olimpico Internazionale non riconosce le singole federazioni calcistiche del Regno Unito).

CALCIO, OLIMPIADI 2024: LE SQUADRE QUALIFICATE E GLI ULTIMI PASS

Poi, oltre alle formazioni del nostro continente, troviamo gli Stati Uniti e, a sorpresa, la Repubblica Dominicana, in virtù dei 2 posti assegnati tramite il Concacaf Under 20 Championship che si è giocato in Honduras, tra il 18 giugno e il 4 luglio, 2022. E come vengono assegnati gli altri dieci posti? Vediamolo assieme attraverso un estratto riportato da olympics.com:

Africa: 3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Asiatico) assegnati tramite la U23 Africa Cup of Nations 2023 in programma dal 24 giugno all’8 luglio 2023.

2 posti – torneo con data da confermare Asia: 3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Africano) assegnati tramite la AFC U23 Asian Cup 2024 in programma dal 15 aprile al 3 maggio 2024.

3/4 posti (il quarto posto si può ottenere tramite uno spareggio con una squadra del CON Africano) assegnati tramite la AFC U23 Asian Cup 2024 in programma dal 15 aprile al 3 maggio 2024. Oceania: 1 posto assegnato tramite il Torneo di Qualificazione Olimpica organizzato dalla OFC, in programma dal 27 agosto al 9 settembre 2023.

