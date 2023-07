Calcio, chi si è qualificato alle Olimpiadi dagli Europei Under 21? Ci sono due sorprese

Dal 21 giugno oramai, stiamo assistendo a uno dei diversi tornei continentali (e non) che stanno coinvolgendo le giovani Nazionali: l’Europeo Under 21. Prima abbiamo seguito il Mondiale Under 20 che si è disputato in Argentina e ha visto l’Italia del ct Carmine Nunziata arrendersi solamente in Finale contro l’Uruguay. Poi, appunto, abbiamo visto da vicino i deludenti (almeno per i ragazzi scelti dall’ormai ex mister Paolo Nicolato) Europei Under 21 che però stanno volgendo al termine, sino ad arrivare all’Europeo Under 19 che inizierà quest’oggi e vedrà esordire l’Italia di Alberto Bollini (LEGGI QUI).

Ma proprio soffermandoci sull’Europeo U21 manifestazione che si sta giocando tra la Romania e la Georgia, tra il 1° e il 2 luglio, abbiamo avuto i verdetti definitivi in merito alle Selezioni qualificate ai prossimi Giochi olimpici estivi che si svolgeranno nel 2024 dal 26 luglio all’11 agosto. Le Olimpiadi si terranno a Parigi e quindi la prima Nazionale ad essersi qualificata di diritto al torneo è stata proprio la Francia, aggregata nel Gruppo D insieme all’Italia, ma uscita ai quarti, a sorpresa, contro l’Ucraina.

Gli ucraini infatti, nella serata di ieri con la vittoria per 1-3 sui francesi, hanno staccato in maniera totalmente inaspettata un pass per le prossime Olimpiadi. Le due reti di Sudakov in rimonta e il colpo finale di Bondarenko, hanno spedito in paradiso e a Parigi i ragazzi di Ruslan Rotan. Ma quali sono, oltre a Ucraina e Francia, le altre due Nazionali che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi parigine? La Spagna e Israele.

Le giovani Furie Rosse hanno spazzato via ai quarti di finale la Svizzera per 2-1 mentre Israele, altra Selezione outsider, ha piegato, ma solamente ai rigori, l’ostica Georgia. Dunque è stato definito il quadro completo delle Nazionali che andranno in Francia la prossima estate 2024 per disputare i Giochi olimpici.

EUROPEI UNDER 21: LE SELEZIONI QUALIFICATE ALLE OLIMPIADI

Francia

Spagna

Israele

Ucraina

