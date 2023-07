Una nuova Nazionale giovanile all’arrembaggio: tocca all’Italia Under 19 dopo U20 e U21

Nazionale italiana di nuovo protagonista. Abbiamo sorriso con i Mondiali Under 20, con il sogno iridato sfumato solo in finale. Si è invece pianto con l’Europeo Under 21, chiuso mestamente con il ko contro la Norvegia. E adesso, con quest’ultima competizione ancora in corso, iniziano anche gli Europei Under 19, con il tricolore che sarà ancora protagonista.

I ragazzi di Alberto Bollini sono riusciti a superare le forche caudine delle qualificazioni in modo alquanto singolare. Poiché nel gruppo 5 ci si è ritrovati in una situazione difficile, dopo il ko al debutto con l’Estonia; i successi con Polonia e Bosnia ed Erzegovina hanno permesso agli azzurrini di chiudere il raggruppamento a 6 punti e di risultare la migliore terza del lotto grazie alla differenza reti. Dopo lo scampato pericolo, è arrivato l’ottima prestazione nel secondo gruppo: vittoria con la Germania, pareggi con Belgio e Slovenia e qualificazione guadagnata.

La selezione di Bollini è abbastanza variegata, e vede anche alcuni giocatori protagonisti del Mondiale Under20. Spiccano ad esempio l’intero centrocampo titolare composto da Giacomo Faticanti, Luca Lipani e Niccolò Pisilli: tutti impiegati con regolarità da Carmine Nunziata, saranno invece l’ossatura della nostra Under 19, con Cher Ndour però pronto a subentrare e a portare atletismo e muscoli. In avanti il punto di riferimento sarà Francesco Pio Esposito anche lui reduce dal Mondiale, con tre ali di livello come Luca D’Andrea, Luca Koleosho e Samuele Vignato, mentre in difesa i leader saranno Fabio Chiarodia e Filippo Missori, appena passato al Sassuolo dalla Roma.

L’Italia potrà giocarsi le sue carte e avrà un approccio morbido con Malta, per poi ritrovarsi contro la Polonia ed affrontare il Portogallo. La qualificazione alle semifinali è possibile, da lì tutto sarà possibile.

Foto: LaPresse