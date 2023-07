Cagliari-Roma Primavera oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Il Cagliari si prepara per la seconda uscita della propria pre-stagione. La formazione guidata da mister Claudio Ranieri, neo-promossa in Serie A, infatti, dopo la prima sgambata disputata in casa dell’Olbia, darà il via alla serie di amichevoli nel luogo dove sta effettuando la sua preparazione.

Questo pomeriggio, alle ore 18.00 allo Stadio comunale “Brunod” di Chatillon, gli isolani se la vedranno contro la Roma Primavera. Un test interessante per i rossoblù che proveranno da un lato a mettere benzina nel motore, dall’altro cercheranno di affinare gli schemi in vista dell’esordio in campionato che avverrà nel weekend del 19-20 agosto.

Dopo la partita contro i giovani giallorossi, il Cagliari giocherà sabato 29 luglio sempre a Chatillon contro la Juventus Next Gen, quindi il 2 agosto toccherà al match contro il Como, mentre il 5 agosto ci sarà la trasferta francese in casa del Brest.

L’amichevole tra Cagliari e Roma Primavera sarà trasmessa in diretta da VideoLina.

CALENDARIO CAGLIARI-ROMA PRIMAVERA OGGI

Mercoledì 26 luglio

Ore 18.00 Cagliari – Roma Primavera

PROGRAMMA CAGLIARI-ROMA PRIMAVERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: VideoLina

Diretta streaming: non prevista

Foto: LaPresse