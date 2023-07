Berrettini-Zverev, le quote per le scommesse a Wimbledon: bookmakers indirizzati, ma…

Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nel terzo turno di Wimbledon 2023. Il tennista italiano, reduce dalle belle vittorie ottenute contro Lorenzo Sonego e l’australiano Alex de Minaur, tornerà nuovamente in campo nella giornata odierna per fronteggiare il formidabile tedesco. Il romano è sembrato in grande ripresa dopo una prima parte di stagione decisamente complicata e vuole risorgere sull’erba britannica, dove due anni fa raggiunse l’atto conclusivo. L’azzurro dovrà superarsi in occasione del confronto con il teutonico, se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale e meritarsi la possibile sfida conro il fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz.

Matteo Berrettini partirà con gli sfavori del pronostico. Secondo i bookmakers, infatti, il successo del romano è dato a 2.10, mentre quello del tedesco a 1.75. Queste sono le quote per le scommesse alla vigilia dell’incontro, sbilanciate in favore di Zverev, ma con la consapevolezza che il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari. I precedenti recitano però un eloquente 4-1 in favore del germanico, Berrettini si è imposto soltanto ai 16esimi di finale del Masters 1000 di Roma nel 2019 mentre ha perso la finale di Madrid nel 2021, la semifinale di Shanghai nel 2019 e il sedicesimo di Roma nel 2018, oltre a essersi ritirato per infortunio nel round robin delle ATP Finals 2021.

Foto: Lapresse