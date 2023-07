Berrettini-Alcaraz, le quote per le scommesse a Wimbledon: i bookmakers si sbilanciano

Matteo Berrettini affronterà Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano è tornato ai suoi vecchi splendori sull’erba britannica, dove due anni fa raggiunse l’atto conclusivo, e si è reso protagonista di una prima settimana davvero spettacolare: dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Sonego è riuscito a stendere due rivali di lusso come l’australiano Alex de Minaur e il tedesco Alexander Zverev, meritandosi così la super sfida contro il fuoriclasse spagnolo, attuale numero 1 al mondo. Si preannuncia un testa a testa davvero rovente, il romano non ha nulla da perdere e potrà davvero giocarsela contro il formidabile spagnolo.

Matteo Berrettini partirà con gli sfavori del pronostico per la terza volta consecutiva in questo Slam. Le quote per le scommesse sono molto chiare: il successo dell’azzurro è dato a 2,95 (se si scommettono 10 euro se ne vincono 29,50), mentre l’affermazione dello spagnolo è quotata a 1,40 (se si puntano 10 euro se ne portano a casa 14). I bookmakers sono abbastanza sicuri sull’esito di questo match, ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per stupire ancora una volta e volare ai quarti di finale, dove potrebbe attenderlo il danese Holger Rune.

QUOTE SCOMMESSE BERRETTINI-ALCARAZ A WIMBLEDON

Vittoria Berrettini: 2,95

Vittoria Alcaraz: 1,40

Foto: Lapresse