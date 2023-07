Beach volley, World Tour 2023. Italia avanti tutta a Messina! Otto coppie azzurre ancora in corsa

Sale sull’ottovolante l’Italia del beach che lascia il primo giorno di sfide del main draw del secondo Future italiano della stagione in programma a Messina, che si prepara a tuffarsi in una seconda giornata ricca di sfide emozionanti. I tornei italiani sono stati organizzati per dare respiro internazionale alle coppie azzurre che vogliono confrontarsi con realtà estere e gli azzurri la stanno sfruttando questa opportunità.

Già ieri Alfieri e Krumins, coppia formatasi per l’occasione, aveva regalato la prima soddisfazione al contingente italiano andando a conquistare l’accesso al main draw grazie ai successi nelle qualificazioni con gli svizzeri Breer/Deecke 2-0 (21-12, 21-11) e con i turchi Ozdemir/Kuru 2-1 (18-21, 22-20, 15-10). Eliminati al primo turno, invece, Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti, Ficosecco/Conti e Andronico/Andronico in campo maschile e Richiusa/Panfili in campo femminile, mentre, sempre tra le donne, Ditta/Sestini sono riuscite a superare il primo turno ma non il secondo, battute dalle slovacche Elekova/Harmanova 0-2 (19-21, 19-21).

Nei gironi in campo maschile Benzi/Bonifazi, vincitori a Lecce, ha sconfitto non senza qualche patema iniziale i norvegesi Mol/Aas 2-1 (20-22, 21-19, 15-8) e domani nella finale che vale l’accesso ai quarti affronterà gli argentini Amieva/Aveiro. Successo sofferto anche per Cecchini/Sacripanti, al loro debutto assieme a livello internazionale. La coppia italiana ha battuto 2-1 (19-21, 21-14, 20-18) i rappresentanti del Mozambico Mondlane/Mungoi e domani nella finale del girone affronterà i solidi olandesi Nijeboer/Van Werkhoven.

Vittoria al debutto anche per Marchetto/Windisch che hanno sconfitto nella semifinale del girone gli israeliani Day/Cuzmiciov 2-1 (26-24, 15-21, 15-6) e nella finale del girone affronteranno gli argentini Azaad/Bueno e successo nell’unico derby di giornata per Dal Corso/Viscovich che hanno vinto l’unico derby di giornata con Krumins/Alfieri 2-0 (24-22, 21-8). La coppia vincente nella finale del girone affronterà gli austriaci Schnetzer/Petutschnig mentre Krumins/Alfieri se la vedranno per il terzo posto con i cechi Bercik/Herman.

In campo femminile quarti di finale già acquisiti da Bianchin/Scampoli che si sono aggiudicate non senza qualche patema prima la semifinale del girone battendo nettamente le ceche Lorenzova/Zolnercikova 2-0 (21-11, 21-11) e poi la finale superando in rimonta 2-1 (17-21, 21-15, 15-9) le portoghesi Pinheiro/Castro (Por). Ora attendono l’avversaria per i quarti.

Sono agli ottavi di finale Tega/Pelloia che hanno perso il primo incontro del girone, molto combattuto, 2-1 (21-13, 17-21, 15-9) contro le austriache Schützenhöfer/Friedl ma poi nella finale per il terzo posto hanno sconfitto le rappresentanti del Mozambico Sinaportar/Vanessa 2-0 (21-11, 21-19) e oggi negli ottavi affronteranno le australiane Stevens/Bettenay. Già ai quarti di finale anche Reka Orsi Toth e Bianchi che nella semifinale del girone hanno battuto 2-0 (21-16, 21-15) le svizzere Bentele/Lutz e nella finale hanno superato le australiane Stevens/Bettenay 2-0 (21-19, 21-17) e ora attendono la rivale nei quarti. Unica coppia italiana eliminata finora Dalmazzo/Bechis, battute nella semifinale del girone le argentine Najul/Peralta 2-0 (21-11, 21-16) e poi sconfitte nella finale per il terzo posto dalle danesi Windeleff/Bisgaard 2-1 (21-9, 17-21, 20-18).

Primo turno Qualificazioni donne: Katie/Aly (Can)-Siposova/Terenova (Svk) 0-2 (16-21, 13-21), Piret/Bex (Bel)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 0-2 (11-21, 14-21), Kernen/Niederhauser (Sui)-Väärälä/Järveläinen (Fin) 2-1 (17-21, 21-18, 15-8), Sorra/Law-Heese (Can)-Elekova/Harmanova (Svk) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Sestini/Ditta (Ita)-Morrison/Barbour (Sco) 2-0 (21-13, 21-16), Lorenzova/Zolnercikova (Cze)-Ceynowa/Jochym (Pol) 2-0 (21-18, 21-18), Richiusa/Panfili (Ita)-Sakai/Miharu (Jpn) 0-2 (8-21, 10-21), Ciezkowska/Lunio (Pol)-Marcinowska/Jundzill (Pol) 1-2 (22-20, 19-21, 7-15).

Secondo turno qualificazioni donne: Siposova/Terenova (Svk)-Lorenzova/Zolnercikova (Cze) 0-2 (17-21, 14-21), Kernen/Niederhauser (Sui)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 1-2 (15-21, 22-20, 12-15), Marcinowska/Jundzill (Pol)-Sakai/Miharu (Jpn) 1-2 (21-17, 17-21, 12-15), Sestini/Ditta (Ita)-Elekova/Harmanova (Svk) 0-2 (19-21, 19-21).

Semifinali gironi femminili. Pool A: Pinheiro/Castro (Por)-Mardones/Amanda (Por) 2-0 (21-10, 21-12), Bianchin/Scampoli (Ita)-Lorenzova/Zolnercikova (Cze) 2-0 (21-11, 21-11). Pool B: Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Tega/Pelloia (Ita) 2-1 (21-13, 17-21, 15-9), Sinaportar/Vanessa (Moz)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 0-2 (16-21, 21-23). Pool C. Windeleff/Bisgaard (Den)-Sakai/Miharu (Jpn) 0-2 (22-24, 20-22), Najul/Peralta (Arg)-Dalmazzo/Bechis (Ita) 2-0 (21-11, 21-16). Pool D: Bentele/Lutz (Sui)-Orsi Toth/Bianchi (Ita) 0-2 (16-21, 15-21), Stevens/Bettenay (Aus)-Elekova/Harmanova (Svk) 2-1 (21-14, 14-21, 15-8).

Finali primo posto gironi femminili: Pinheiro/Castro (Por)-Bianchin/Scampoli (Ita) 1-2 (21-17, 15-21, 9-15), Schützenhöfer/Friedl (Aut)-Vd Vonder/Maertens (Bel) 2-0 (21-11, 21-19), Sakai/Miharu (Jpn)-Najul/Peralta (Arg) 1-2 (21-17, 19-21, 13-15), Orsi Toth/Bianchi (Ita)-Stevens/Bettenay (Aus) 2-0 (21-19, 21-17)

Finali terzo posto gironi femminili: Mardones/Amanda (Por)-Lorenzova/Zolnercikova (Cze) 0-2 (19-21, 17-21), Tega/Pelloia (Ita)-Sinaportar/Vanessa (Moz) 2-0 (21-11, 21-19), Windeleff/Bisgaard (Den)-Dalmazzo/Bechis (Ita) 2-1 (21-9, 17-21, 20-18), Bentele/Lutz (Sui)-Elekova/Harmanova (Svk) 2-0 (21-12, 21-13)

Ottavi di finale femminili: Lorenzova/Zolnercikova (Cze)-Vd Vonder/Maertens (Bel), Tega/Pelloia (Ita)-Stevens/Bettenay (Aus), Sakai/Miharu (Jpn)-Bentele/Lutz (Sui), Pinheiro/Castro (Por)-Windeleff/Bisgaard (Den).

Primo turno di qualificazione uomini: Helland/Kronstad (Nor)-Czachorowski/Besarab (Pol) 1-2 (23-21, 8-21, 13-15), Goset/Laenen (Bel)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (Ita) 2-1 (20-22, 22-20, 15-12), Donela/Palubinskas (Ltu)-Ozdemir/Kuru (Tur) 0-2 (12-21, 16-21), Krumins/Alfieri (Ita)-Breer/Deecke (Sui) 2-0 (21-12, 21-11), Moreno/Sanfélix (Esp)-Hadar/Lanciano 1-2 (22-20, 15-21, 13-15), Bercik/Herman (Cze)-Ficosecco/Conti (Ita) 2-0 (21-17, 21-19), Andronico/Andronico (Ita)-Kufa/Melmuka (Cze) 0-2 (13-21, 18-21), Beta/Lejawa (Pol)-Mol/Aas (Nor) 0-2 (17-21, 18-21).

Secondo turno qualificazioni uomini: Krumins/Alfieri (Ita)-Ozdemir/Kuru (Tur) 2-1 (18-21, 22-20, 15-10), Goset/Laenen (Bel)-Czachorowski/Besarab (Pol) 0-2 (12-21, 20-22), Mol/Aas (Nor)-Kufa/Melmuka (Cze) 2-1 (19-21, 21-17, 23-21), Bercik/Herman (Cze)-Hadar/Lanciano (Isr) 2-1 (21-16, 18-21, 15-11)

Semifinali gironi maschili. Pool A: Amieva/Aveiro (Arg)-Zürcher/Jordan (Sui) 2-0 (21-15, 21-16), Benzi/Bonifazi (Ita)-Mol/Aas (Nor) 2-1 (20-22, 21-19, 15-8). Pool B: Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Nemec/Jany (Svk) 2-1 (21-23, 22-20, 15-9), Mondlane/Mungoi (Moz)-Cecchini/Sacripanti (Ita) 1-2 (21-19, 14-21, 18-20). Pool C: Marchetto/Windisch (Ita)-Day/Cuzmiciov (Isr) 2-1 (26-24, 15-21, 15-6), Azaad/Bueno (Arg)-Czachorowski/Besarab (Pol) 2-0 (21-14, 21-17). Schnetzer/Petutschnig (Aut)-Bercik/Herman (Cze) 2-1 (22-20, 17-21, 15-13), Dal Corso/Viscovich (Ita)-Krumins/Alfieri (Ita) 2-0 (24-22, 21-8).

Finali primo posto gironi maschili: Amieva/Aveiro (Arg)-Benzi/Bonifazi (Ita), Nijeboer/Van Werkhoven (Ned)-Cecchini/Sacripanti (Ita), Marchetto/Windisch (Ita)-Azaad/Bueno (Arg), Schnetzer/Petutschnig (Aut)-Dal Corso/Viscovich (Ita)

Finali terzo posto gironi maschili: Zürcher/Jordan (Sui)-Mol/Aas (Nor), Nemec/Jany (Svk)-Mondlane/Mungoi (Moz), Day/Cuzmiciov (Isr) Czachorowski/Besarab (Pol), Bercik/Herman (Cze)-Krumins/Alfieri (Ita)

Foto Fivb