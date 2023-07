Beach volley, World Tour 2023. Gironi di ferro per il tris di coppie azzurre nel Challenge di Edmonton

Poteva andare meglio in fase di composizione di giorni per le tre coppie azzurre iscritte al Challenge di Edmonton che anticipa l’Elite 16 di Montreal, altro torneo di grande importanza nel percorso di qualificazione olimpica. Tre coppie, Nicolai/Cottafava in campo maschile, Menegatti/Gottardi e Bianchin/Scampoli tra le donne, e altrettanti gironi molto duri da affrontare per i binomi azzurri.

Impatto complicato per Nicolai/Cottafava che oggi alle 19.30 nella semifinale del girone affronteranno i veterano spagnoli Herrera/Gavira, coppia che quest’anno ha già vinto il Challenge di La Paz e che vanta ben quattro quinti posti, compreso quello della scorsa settimana ad Espinho. Si tratta della prima sfida tra le due coppie. Nell’altro incontro del girone di fronte Pedro Solberg/Guto (Bra) e Aye/Aye (Fra).

In campo femminile avvio non semplice anche per Bianchin/Scampoli che avranno di fronte le svizzere Bobner/Vergè-Deprè, coppia in grande crescita e reduce dal secondo posto di Jurmala, arrivato dopo il quarto di Itapema. Nell’altra sfide del girone si affrontano due coppie di ottimo livello come le brasiliane Agatha/Rebecca e le statunitensi Kolinske/Harward.

Menegatti/Gottardi affronteranno alle 18.40 le spagnole Liliana/Paula. Grande esperienza per Liliana (Lili per gli appassionati) che ha intrapreso una nuova avventura in questa stagione ed ha già ottenuto discreti risultati. Serve un successo alle azzurre per evitare brutte sorprese perchè nell’altro incontro del girone si affrontano le padrone di casa Pavan/McBain e le solide ceche Hermannova/Stochlova e una sfida deltro o fuori con una di queste due coppie potrebbe essere pericolosa.

Primo turno qualificazioni donne. Klinger/Klinger-Ittlinger/Borger 2-0 (21-19, 21-14), Kraft/Stockman (Usa)-Savvy/Toni (Usa) 2-1 (21-17, 12-21, 15-12), Gutierrez/Flores (Mex)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (11-21, 12-21), Zeimann/MacDonald (Nzl)-Sude/Schneider (Ger) 1-2 (21-19, 16-21, 9-15), Bentele/Lutz (Sui)-Wang/Zhu Lingdi (Chn) 2-1 (10-21, 21-16, 15-9), Hermannova/Stochlova (Cze)-Akiko/Yurika (Jpn) 2-1 (31-29, 10-21, 15-8), Zana/Kraft (Usa)-Liliana/Paula (Esp) 0-2 (19-21, 18-21), Körtzinger/Kunst (Ger)-Marcelle/Bélanger (Can) 2-0 (21-13, 21-13), Bauer/Horton (Usa)-Turner/Anderson (Usa) 0-2 (21-23, 19-21), Ludwig/Lippmann (Ger)-Suzuka/Reika (Jpn) 2-0 (21-9, 21-14), Megan/Nicole (Can)-Talita/Thamela (Bra) 0-2 (16-21, 19-21), Lin/Zeng (Chn)-Piersma/Van Driel (Ned) 1-2 (21-18, 13-21, 13-15), Friedl/Schützenhöfer (Aut)-Dong/Wang (Chn) 2-1 (21-14, 15-21, 15-9), Kolinske/Harward (Usa)-Carro/Lobato (Esp) 2-1 (21-16, 18-21, 15-12), Helland-Hansen/Olimstad (Nor)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 0-2 (15-21, 14-21), Navas/Gonzalez (Pur)-Bansley/Bukovec (Can) 0-2 (11-21, 16-21)

Secondo turno qualificazioni donne. Hermannova/Stochlova (Cze)-Bentele/Lutz (Sui) 2-1 (21-17, 27-29, 15-11), Kraft/Stockman (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 1-2 (21-14, 17-21, 8-15), Körtzinger/Kunst (Ger)-Liliana/Paula (Esp) 0-2 (15-21, 15-21), Sude/Schneider (Ger)-Pavan/McBain (Can) 0-2 (18-21, 12-21), Kolinske/Harward (Usa)-Friedl/Schützenhöfer (Aut) 2-0 (21-18, 25-23), Ludwig/Lippmann (Ger)-Turner/Anderson (Usa) 2-0 (21-12, 21-11), Bansley/Bukovec (Can)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-1 (21-15, 15-21, 15-9), Piersma/Van Driel (Ned)-Talita/Thamela (Bra) 0-2 (18-21, 13-21).

Semifinali gironi femminili. Pool C: Scoles/Flint (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Klinger/Klinger (Aut). Pool A: Tainá/Victoria (Bra)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (21-12, 21-9), Cannon/Sponcil (Usa)-Bansley/Bukovec (Can). Pool D: Esmée/Zoé (Sui)-Bianchin/Scampoli (Ita), Agatha/Rebecca (Bra)-Kolinske/Harward (Usa). Pool B: Kotnik/Lovsin (Slo)-Talita/Thamela (Bra), Carol/Barbara (Bra)-Harnett/Monkhouse (Can). Pool F: Gottardi/Menegatti (Ita)-Liliana/Paula (Esp), Pavan/McBain (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze). Pool E: Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Ludwig/Lippmann (Ger), Andressa/Vitoria (Bra)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol).

Primo turno qualificazioni uomini. MacNeil/Russell (Can)-Sarabia/Virgen (Mex) 0-2 (18-21, 10-21), Métral/Haussener (Sui)-Aye/Aye (Fra) 1-2 (21-18, 16-21, 13-15), Huerta/Huerta (Esp)-Elazar/Ohana (Isr) 1-2 (21-19, 17-21, 11-15), Bercik/Nemec (Cze)-Krattiger/Breer (Sui) 0-2 (19-21, 12-21), Pedrosa/Campos (Por)-Bialokoz/Batrane (Eng) 2-0 (21-14, 21-15), Cory/Field (Usa)-Crabb/Sander (Usa) 1-2 (13-21, 21-18, 11-15), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Liu/Gannett (Can) 2-0 (21-14, 21-18), Pfretzschner/Winter (Ger)-Seidl/Pristauz (Aut) 2-1 (23-25, 25-23, 18-16), Bello/Bello (Eng)-Urrutia/Roberts (Usa) 2-0 (21-13, 21-17), Vernon/Marshall (Can)-Pithak/Poravid (Tha) 0-2 (13-21, 21-23), Heidrich/Dillier (Sui)-Brewster/Friend (Usa) 2-0 (21-15, 21-16), Dressler/Trummer (Aut)-Dearing/Schachter (Can) 2-0 (21-17, 21-16), Surin/Dunwinit (Tha)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (13-21, 17-21).

Secondo turno qualificazioni uomini. Heidrich/Dillier (Sui)-Pithak/Poravid 2-0 (21-14, 21-16), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Crabb/Sander (Usa) 1-2 (21-19, 17-21, 13-15), Aye/Aye (Fra)-Sarabia/Virgen (Mex) 2-1 (19-21, 21-11, 15-11), Kantor/Zdybek (Pol)-Elazar/Ohana (Isr) 2-0 (21-15, 21-19), Dressler/Trummer (Aut)-McHugh/Burnett (Aus) 1-2 (21-14, 18-21, 14-16), Bello/Bello (Eng)-Pfretzschner/Winter (Ger) 0-2 (13-21, 18-21), Pedrosa/Campos (Por)-Krattiger/Breer (Sui) 2-1 (16-21, 21-17, 15-13), Stankevicius/Knasas (Ltu)-Ermacora/Waller (Aut) 0-2 (20-22, 15-21)

Semifinali gironi maschili. Pool B: Evans/Budinger (Usa)-Varenhorst/Luini (Ned), Grimalt/Grimalt (Chi)-Pfretzschner/Winter (Ger). Pool A: Herrera/Gavira (Esp)-Cottafava/Nicolai (Ita), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Aye/Aye (Fra). Pool D: Kantor/Zdybek (Pol)-Mol/Berntsen (Nor), Crabb/Brunner (Usa)-Ermacora/Waller (Aut). Pool C: McHugh/Burnett (Aus)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), Hodges/Schubert (Aus)-Canet/Rotar (Fra). Pool F: Popov/Reznik (Ukr)-Pedrosa/Campos (Por), Chambers/Kopp (Can)-Crabb/Sander (Usa). Pool E: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Schalk/Bourne (Usa)-Heidrich/Dillier (Sui).

Foto Fivb