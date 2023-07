Beach volley, Campionato Italiano 2023. Dal Corso/Viscovich e Gradini/Frasca non sbagliano un colpo anche a Catania

La musica non cambia, anche sulla sabbia di Catania dove le teste di serie numero uno, favorite della vigilia, piazzano il tris di vittorie nella prima giornata della quinta tappa del campionato italiano e conquistano l’accesso alla semifinale. Si tratta di Dal Corso/Viscovich in campo maschile e Gradini/Frasca tra le donne. La coppia di semifinaliste in campo maschile è completata da Sacripanti/Cecchini, che si confermano su ottimi livelli e in campo femminile da Breidenbach/Benazzi che per la prima volta in stagione centrano il tris di successi alla prima giornata.

Match del giorno in campo maschile senza dubbio la sfida dell’ultimo turno vincenti vinta da Viscovich/Dal Corso aio vantaggi del tie break contro i sempre più competitivi Spadoni/Luisetto che tenteranno questa mattina di risalire dal tabellone perdenti. In campo femminile particolarmente divertente la sfida del terzo turno vincenti tra Gradini Frasca e le sempre più sorprendenti (a tal punto da non essere più una sorpresa) Shpuza/Cimmino, sconfitte al tie break.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Benzi/Bonifazi-Orto/Argano 2-0 (21-6, 21-11), Cravera/Crusca-Geromin/Camozzi 1-2 (18-21, 21-17, 19-21), Bigarelli/Podestà-Bellomo/Mazzotti 2-0 (21-15, 21-17), Pizzileo/Pizzileo-Sacripanti/Cecchini 0-2 (14-21, 18-21), Abbiati/Andreatta-Ulisse/Giuliani 2-0 (21-18, 21-13), Terranova/Ficosecco-Spadoni/Luisetto 0-2 (19-21, 18-21), Marchetto/Windisch-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti 0-2 (16-21, 17-21), Hanni/Burgmann-Viscovich/Dal Corso 0-2 (12-21, 13-21)

Secondo turno vincenti: Benzi/Bonifazi-Geromin/Camozzi 2-0 (21-16, 21-12), Bigarelli/Podestà-Sacripanti/Cecchini 1-2 (14-21, 21-17, 13-15), Abbiati/Andreatta-Spadoni/Luisetto 0-2 (16-21, 15-21), Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Viscovich/Dal Corso 0-2 (18-21, 9-21),

Primo turno perdenti: Hanni/Burgmann.Marchetto/Windisch 2-0 (21-0, 21-0), Terranova/Ficosecco-Ulisse/Giuliani 2-1 (19-21, 21-16, 15-11), Pizzileo/Pizzileo-Bellomo/Mazzotti 2-1 (21-9, 16-21, 15-13), Cravera/Crusca-Orto/Argano 2-0 (21-14, 21-8)

Secondo turno perdenti: Hanni/Burgmann-Bigarelli/Podestà 1-2 (17-21, 23-21, 5-15), Terranova/Ficosecco-Geromin/Camozzi 2-1 (18-21, 21-14, 15-6), Pizzileo/Pizzileo-Ndrecaj/Arezzo di Trifiletti 0-2 (17-21, 19-21), Cravera/Crusca-Abbiati/Andreatta 0-2 (9-21, 18-21).

Terzo turno vincenti: Benzi/Bonifazi-Sacripanti/Cacchini 1-2 (21-18, 18-21, 15-17), Spadoni/Luisetto-Viscovich/Dal Corso 1-2 (12-21, 21-17, 14-16)

Terzo turno perdenti: Bigarelli/Podestà-Terranova/Ficosecco, Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti-Abbiati/Andreatta

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Gradini/Frasca-Sambugaro/Menon 2-0 (21-14, 21-11), Piccoli/Rottoli-Lantignotti/Orsi Toth 1-2 (15-21, 21-17, 11-15), Annibalini/Barboni-Pelloia/Tega 1-2 (21-17 19-21, 13-15), Shpuza/Cimmino-Mancinelli/Bianchi 2-0 (21-0, 21-0), They/Arcaini-Giacosa/Boscolo 2-0 (21-15, 21-11), Sanguigni/Tamagnone-Gili/Franzoni 0-2 (16-21, 17-21), Puccinelli/Mattavelli-Sestini/Ditta 1-2 (21-14, 23-25, 9-15), Dalmazzo/Ferraris-Benazzi/Breidenbach 0-2 (16-21, 17-21)

Secondo turno vincenti: Gradini/Frasca-Lantignotti/Orsi Toth 2-0 (21-10, 21-19), Pelloia/Tega-Shpuza/Cimmino 0-2 (16-21, 19-21), They/Arcaini-Gili/Franzoni 1-2 (17-21, 21-13, 19-21), Sestini/Ditta-Benazzi/Breidenbach 0-2 (15-21, 7-21)

Primo turno perdenti: Dalmazzo/Ferraris-Puccinelli/Mattavelli 1-2 (21-19, 13-21, 11-15), Sanguigni/Tamagnone-Giacosa/Boscolo 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Mancinelli/Bianchi-Annibalini/Barboni 1-2 (21-16, 21-23, 11-15), Piccoli/Rottoli-Sambugaro/Menon 2-0 (21-15, 21-12).

Secondo turno perdenti: Puccinelli/Mattavelli-Pelloia/Tega 2-0 (22-20, 21-18), Sanguigni-Tamagnone-Lantignotti/Orsi Toth 2-0 (21-19, 24-22), Annibalini/Barboni-Sestini/Dotta 2-0 (21-14, 21-12), Piccoli/Rottoli-They/Aercaini 0-2 (18-21, 18-21)

Terzo turno vincenti: Gradini/Frasca-Shpuza/Cimmino 2-1 (21-18, 14-21, 15-9), Gili/Franzoni-Benazzi/Breidenbach 0-2 (24-26, 9-21)

Terzo turno perdenti: Puccinelli/Mattavelli-Sanguigni/Tamagnone, Annibalini/Barboni-They/Arcaini.

Foto Cev