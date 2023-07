Basket, Serie A: dalla Spagna sono sicuri, Mirotic va all’Olimpia Milano

È uno dei colpi più attesi di questo mercato a spicchi e, dopo settimane di voci e possibili smentite, dalla Spagna arriva la conferma che l’affare tra Nikola Mirotic e l’EA7 Emporio Armani Milano è a un passo. Battuta la concorrenza greca, infatti, sembra che al giocatore l’idea di trasferirsi nella città della moda non dispiaccia.

A dirlo, stamani, è il Mundo Deportivo che pubblica un articolo con un titolo che lascia poco adito a dubbi. “Mirotic con un piede in Olimpia Milano”. Che il campione serbo, classe ’91, fosse nel mirino di Ettore Messina era cosa nota da settimane e già qualche tempo fa sembrava che l’accordo fosse a un passo. Ma poi la pista si era raffreddata, un po’ per le difficoltà dell’ala grande di liberarsi dal contratto con il Barcellona, un po’ per l’entrata in gioco di diversi concorrenti, in particolare Panathinaikos e Olympiacos, ma anche Monaco e Stella Rossa.

Ebbene, secondo il giornale spagnolo Mirotic avrebbe declinato le offerte del Pana e dell’Olympiacos, con lui e la sua famiglia che non erano entusiasti all’idea di andare a vivere in Grecia. Monaco e Stella Rossa, invece, potrebbero non attrarre il giocatore da un punto di vista sportivo, mentre arrivare alla corte di Ettore Messina in un club storico come l’Olimpia ha un fascino particolare. Se a ciò si aggiunge la voglia di rivalsa dei milanesi dopo l’ultima stagione europea, ecco che l’accordo potrebbe essere a un passo.

Come detto, da sciogliere è ancora il nodo del contratto di Mirotic con il Barcellona. Il giocatore, infatti, èlegato da un contratto fino al 2025 con 22 milioni di euro lordi da percepire. Certo, da parte del Barça c’è la volontà/necessità di ridurre i costi e da parte del serbo di andare altrove, ma bisognerà trovare la quadra economica prima che Mirotic possa firmare con Milano. Ma, oggi, la firma sembra più vicina.

Credits: Ciamillo