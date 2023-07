Basket, Mondiali Under 19 2023: Spagna in trionfo sulla Francia, Team USA clamorosamente fuori dal podio

Le notizie che arrivano dai Mondiali Under 19 che si sono appena conclusi a Debrecen, in Ungheria, sono due. La prima è che la Spagna ha vinto il titolo sconfiggendo in finale la Francia al supplementare, al termine di un confronto chiuso 73-69 (e, dunque, a punteggio bassissimo). La seconda è che gli Stati Uniti restano incredibilmente fuori dal podio, battuti per 84-70 dalla Turchia per il terzo posto.

Quest’ultima evenienza si verifica per la quarta volta nella storia della manifestazione, dopo Atene 1995 (c’erano Stephon Marbury e Trajan Langdon, per intenderci), Salonicco 2003 (Deron Williams) e Riga 2011 (diversi giocatori ancora oggi di rotazione in NBA). Prima la Francia si è imposta in una semifinale storica, per 89-86, con degli splendidi Zacharie Perrin e Melvin Ajinca, poi la Turchia ha preso in mano la situazione fin dal primo quarto e non ha mollato la presa.

Quanto all’ultimo atto, per la Spagna fondamentali Rafael Villar e Izan Almansa Perez, autori rispettivamente di 17 e 14 punti. Si tratta del secondo titolo per il team iberico, dopo quello del 1999 in cui la Spagna poteva permettersi un roster di gente che, in futuro, avrebbe spiegato pallacanestro in giro per il globo: Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Carlos Cabezas, Felipe Reyes, Raul Lopez, Berni Rodriguez e German Gabriel.

MVP è stato nominato proprio Izan Almansa. Nel quintetto ideale della rassegna ci sono l’altro spagnolo Jordi Rodriguez, Mark Armstrong per gli USA, Berke Buyuktuncel per la Turchia e Zacharie Perrin per la Francia.

