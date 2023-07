Basket, i convocati dell’Italia verso i Mondiali. Pozzecco spiega l’assenza di Thompson

Negli scorsi minuti è stato rilasciato il novero dei 16 giocatori che, dal 24 luglio (28 per Simone Fontecchio, a causa delle immancabili clausole NBA), affronteranno il training camp di Folgaria. Da questi usciranno i 12 che, dal 25 agosto, affronteranno con la maglia dell’Italia i Mondiali di Filippine, Giappone e Indonesia.

Di seguito i nomi convocati da Gianmarco Pozzecco:

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, Playmaker, Baskonia – Spagna)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA) – dal 28 luglio

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Real Madrid – Spagna)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, EA7 Emporio Armani Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, Guardia, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, Guardia/Ala, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

Ed è proprio il Poz a spiegare, via sito FIP, perché tra questi 16 manca Darius Thompson, a lungo in odor d’azzurro: “Non prenderà parte alle attività della Nazionale di questa estate. Le pratiche per l’ottenimento del suo passaporto italiano non sono ancora completate. A fine mese poi Thompson diventerà padre e dunque non sarebbe comunque potuto essere disponibile per la prima parte del raduno“. In sostanza, questione del passaporto a parte, il coach azzurro avrebbe comunque preferito avere tutti a disposizione e subito. Del resto lo ribadisce: “Vista l’importanza dell’impegno che ci attende, è fondamentale per me, per il mio staff e per i ragazzi lavorare fin dal primo giorno con la certezza di avere tutti a completa disposizione per il Mondiale“.

L’Italia affronterà la preparazione, come detto, a Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto; 7 le partite di preparazione. Si comincia da Trento con Italia-Turchia il 4 agosto (20:39) e poi con Italia-una tra Cina e Capo Verde il giorno successivo. Si andrà poi ad Atene per il Torneo dell’Acropolis, dove il 9 e 10 agosto, sempre alle 18:45, ci saranno prima Serbia e poi Grecia (quest’ultima con un serissimo dubbio Giannis Antetokounmpo e non solo).

Il 13 agosto, al PalaDeAndrè di Ravenna, Gigi Datome giocherà l’ultima partita della propria carriera in Italia: l’avversario sarà Porto Rico alle 21:00. Ultimi impegni, poi, a Shenzhen il 20 agosto contro il Brasile alle 9:00 e contro la Nuova Zelanda alle 11:30. Poi i Mondiali: 25 agosto contro l’Angola alle 10:00, 27 agosto contro la Repubblica Dominicana (che dovrebbe avere Karl-Anthony Towns con ottime probabilità) alla stessa ora e, infine, 29 agosto contro le Filippine alle 14:00.

Credit: Ciamillo