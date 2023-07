Basket, i convocati degli USA per i Mondiali 2023. Non è un Dream Team, la stella è Paolo Banchero

Comincia la marcia d’avvicinamento verso i Mondiali di basket 2023. La rassegna globale di pallacanestro si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Giappone, Filippine e Indonesia. Cominciano a uscire le liste dei convocati e ieri sera è stata ufficializzata quella degli Stati Uniti, che non è sicuramente un Dream Team, ma presenta una squadra giovane.

Paolo Banchero fa parte della lista del team statunitense, dopo aver deciso di giocare per la nazionale a stelle e strisce e di rinunciare all’Italia. Il talento degli Orlando Magic sarà fra coloro che saranno sotto la lente d’ingrandimento, essendo Rookie of the Year NBA: il Mondiale potrebbe essere l’evento per far deflagrare la sua stella.

Le stelle designate della squadra saranno Anthony Edwards e Brandon Ingram, la regia sarà in mano a Jalen Brunson e a Tyrese Haliburton: non ci sono vere e proprie star, ma tanti buoni giocatori delle franchigie. Il commissario tecnico è Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors che ha esperienza da vendere: l’obiettivo è riscattare il disastroso settimo posto del 2019 in Cina, provare a tornare a vincere per la prima volta dal 2019.

IL ROSTER DEL TEAM USA

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Josh Hart (Knicks)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Cameron Johnson (Brooklyn Nets)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Foto: Lapresse