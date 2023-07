Basket: colpo pazzesco dell’AS Monaco, Kemba Walker è biancorosso

Sembra una cosa incredibile, ma è la realtà. Colpo clamoroso, e tutti gli altri aggettivi utilizzabili, compiuto dall’AS Monaco, che porta nientemeno che Kemba Walker nel principato. A livello di Eurolega si tratta del colpo dell’anno fuori da qualsiasi ombra di dubbio, vista la caratura del giocatore.

Quattro volte All Star, nona scelta assoluta al draft NBA 2011, Walker è stato l’uomo simbolo fino al 2019 della franchigia di Charlotte, prima Bobcats e poi Hornets. Nell’ultima stagione con questa maglia ha realizzato 25.6 punti di media, il suo massimo nella lega professionistica americana.

Sono stati davvero tanti i problemi di ginocchia che lo hanno limitato negli ultimi anni, con i trasferimenti tra Boston, New York e Dallas e le sempre meno partite giocate (nel 2023, per intenderci, non è mai sceso in campo). A un certo punto, nello scorso inverno, il suo nome era stato accostato a quello dell’Olimpia Milano, senza che però ci siano stati ulteriori esiti (e, del resto, la voce era stata smentita dallo stesso club meneghino).

Qualora Walker dovesse rivelarsi presentabile a livello di condizione fisica, è inutile immaginare quale potenza di fuoco offensiva l’AS Monaco potrebbe diventare in questa stagione, avendo già Mike James a roster. Si tratta di una delle acquisizioni, a livello di nome, più importanti degli ultimi anni, se si considera tutto il periodo successivo al lockout del 2011.

Foto: LaPresse