Baseball, Serie A 2023: Fortitudo si prende la vetta del gruppo G. Bene Macerata

San Marino approfitta del Big Match tra Parma e Fortitudo e si piazza al comando del girone-impossibile, quello G, nel Campionato di Serie A 2023 di baseball. I Campioni d’Italia in carica hanno infatti vinto per 3-0 la serie contro Grosseto vincendo sia gara-2 che gara-3 e portandosi in vetta con undici vittorie e quattro sconfitte.

Due gare nette, anche se abbastanza tirate quelle andate in scena tra le due squadre. In gara-2 infatti San Marino ha strappato un 1-0 di misura, mentre in gara-2 si è imposta per 5-0.

Nel super derby emiliano invece la Fortitudo ha trovato la vittoria della “bandiera”. Dopo due KO consecutivi Bologna non a caso in gara-3 ha trovato una preziosa vittoria per 2-4, utile soprattutto in ottica prossimo turno, dove sfiderà proprio la prima della classe.

Nel gruppo F rialza la testa invece Macerata che, a seguito della sconfitta di ieri, ha ribaltato le sorti della serie arginando Ronchi per 2-1 dopo aver trovato il successo per 6-2 e con un secchissimo 13-0.

Soffre ma la spunta alla fine Nettuno, trionfatrice contro Modena per 2-1 dopo aver subito il pareggio in gara-2 per 1-0, salvo poi ripristinare le gerarchie in gara-3 con il risultato di 2-8. La serie A di baseball tornerà il prossimo 13 luglio.

Foto: FIBS