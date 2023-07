ATP Bastad 2023: Nardi, Vavassori e Maestrelli tutti ko nel primo turno di qualificazione

0/3 per l’Italia nelle qualificazioni del torneo ATP di Bastad, in Svezia. Una giornata sfortunata per gli azzurri, che hanno tutti lottato a fondo per avanzare ma senza successo. A recriminare più di tutti è Luca Nardi, che ritrovatosi avanti un set ed un break con Hugo Dellien ha visto il suo match interrompersi per ore a causa della pioggia. Il boliviano entra meglio in campo, recupera lo svantaggio e porta la partita al terzo, riuscendo a sopraffare il giovane azzurro nel finale con il punteggio di 5-7 7-6 6-3.

Per Andrea Vavassori diventa ufficialmente indigesto l’argentino Genaro Alberto Olivieri, che già lo aveva sconfitto al secondo turno del Roland Garros. Questa volta è una partita più combattuta, ma l’azzurro si fa beffare dopo aver recuperato il break nel terzo e decisivo set, venendo così sconfitto subito con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Ancora più combattuta la sfida per Francesco Maestrelli, che si è arreso al bosniaco Damir Dzumhur solo al tiebreak del terzo set. Tanti rimpianti per l’azzurro, che stava portando la sfida emotivamente dalla sua parte con due match point annullati e servizio strappato al suo avversario nel decimo gioco. Un terzo punto per la chiusura viene cancellato anche nel gioco decisivo, ma al quarto deve soccombere sul suo servizio con il punteggio di 6-4 2-6 7-6.

