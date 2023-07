ATP Amburgo 2023, Casper Ruud e Andrey Rublev a fatica agli ottavi di finale, Zverev ai quarti

Andata in archivio una nuova giornata di incontri nell’ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la sfida tra Lorenzo Musetti (n.18 del mondo) e lo slovacco Jozef Kovalik (n.172 del ranking) non ha ancora una vincitore, vista l’interruzione per oscurità sullo score di 4-1 nel 2° set in favore del toscano, dopo che però il primo parziale è stato vinto dall’avversario 6-3.

Faticano più del previsto, ma alla fine vincono le prime due teste di serie del torneo, ovvero il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev. Lo scandinavo (n.4 del mondo) ha piegato il coriaceo argentino Sebastian Baez (n.64 del ranking) con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dove ci sarà ad attenderlo il cileno Cristian Garin. Ancora più complicata la vittoria di Rublev (n.7 del mondo) per 5-7 6-1 7-6 (7) contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.54 del ranking), dovendo annullare tre match-point nel tie-break dell’ultimo parziale. Il percorso del russo prosegue e ci sarà il tedesco Daniel Altmaier.

Missione compiuta per il padrone di casa, Alexander Zverev: il n.19 ATP ha sconfitto nel derby Maximilian Marterer (n.144 del ranking) per 6-3 7-5 e nei quarti di finale giocherà contro il giovane francese Luca van Assche (n.77 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.39 del ranking) sul punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-4. Successo, infine, per il serbo Laslo Djere (n.57 del mondo) contro l’argentino Guido Pella (n.228 ATP) per 6-2 3-6 6-3. Il balcanico affronterà nei quarti il vincente del confronto tra Musetti e Kovalik.

