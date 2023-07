Atletica, Tebogo illumina il Meeting di Lignano: magico 400 da velocista. Lando torna, Vuleta lancia la sfida a Iapichino

Letsile Tebogo ha illuminato il Meeting di Lignano Sabbiadoro. Il formidabile velocista ha corso i 400 metri con un superbo 44.75, dimostrando eccellenti doti anche sul giro di pista dove fino a questa sera vantava un personale di 46.09. Il botswano, Campione del Mondo Under 20 (micidiale 9.91 lo scorso anno a Cali) e autore di 19.87 sui 200 metri in questa stagione, ha battuto il giamaicano Rusheen McDonald (44.83) e il sudafricano Lythe Pillay (45.57). I 400 metri femminili portano invece la firma della bahamense Sada Williams: il bronzo mondiale si è imposta in 50.80 davanti alla giamaicana Charokee Young (51.13).

La serba Ivana Vuleta, grande rivale di Larissa Iapichino (si incroceranno a Monaco settimana prossima, l’azzurra ha già vinto a Stoccolma e Firenze), ha fatto suo il salto in lungo con un balzo da 6.77 metri davanti alla slovena Neja Filipic (6.35). Manuel Lando è stato il protagonista nel salto in alto, superando 2.25 con un progresso di quattro centimetri sul personale della scorsa stagione. Il classe 2000, argento agli Europei Under 23 di due anni fa, è riuscito a imporsi sulla pedana dedicata all’indimenticato Alessandro Talotti battendo Marco Fassinotti (2.22). Mario Lambrughi ha chiuso al secondo posto sui 400 ostacoli (50.20) alle spalle del britannico Seamus Derbyshire (50.08), mentre gli 800 metri sono del britannico Daniel Rowden (1:44.29).

Scende sotto i due minuti al femminile l’australiana Carley Thomas in 1:59.95 per aver ragione della statunitense Kristie Schoffield (2:00.14). La sudafricana Taylon Bieldt in 12.81 eguaglia nei 100 ostacoli il record della manifestazione e sil connazionale Luxolo Adams si prende i 200 in 20.41 con vento nullo. La giamaicana Jonielle Smith ha vinto i 100 metri con un buon 11.19.

Foto: Lapresse