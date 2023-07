Atletica, Samuele Ceccarelli al lavoro a Roma dopo l’oro sui 100 ai Giochi Europei

Continuano a Roma i test in casa Italia tra laboratorio e pista di atletica, al CPO ‘Giulio Onesti’ ed allo Stadio Paolo Rosi: al lavoro lo sprinter azzurro Samuele Ceccarelli, il quale si è cimentato, martedì 11 e mercoledì 12 luglio, in prove finalizzate a verificare l’equilibrio nella spinta dei due arti ed a misurare la capacità di velocità con diverse modalità di corsa.

A seguire l’azzurro sono stati i tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, i quali hanno gestito la seduta di allenamento: questi test seguono di circa un mese quelli effettuati nello scudo aerodinamico a ridosso dei Giochi Europei di Cracovia, dove Ceccarelli ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri.

I risultati di queste prove fanno parte di un programma di monitoraggio per consegnare all’allenatore di Ceccarelli, Marco Del Medico, dati ed informazioni utili per ottimizzare i cicli di allenamento. I test non sono terminati in questi due giorni di lavoro e proseguiranno nelle prossime settimane.

Foto: LiveMedia/Laurent Lairys