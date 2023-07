Atletica oggi, Europei U23: orari 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 16 luglio va in scena l’ultima giornata di gare agli Europei Under 23 di atletica leggera. Si chiude con il botto a Espoo (Finlandia), dove si assegnano ben 16 titoli e dove l’Italia vuole essere grande protagonista. La nostra Nazionale si gioca la carta pesante, ovvero Larissa Iapichino: la toscana è la grande favorita per il successo nel salto in lungo.

Attenzione a Dalia Kaddari sui 200 metri e alla 4×400 maschile, senza dimenticarsi di Michele Bertoldo sui 400 ostacoli ed Emily Conte nel lancio del disco. Bedini, Guerra e Maggi saranno impegnati sui 10.000 metri, Fortuna nel lancio del disco, Pieroni e Tavernini nel salto in alto, Oliveri nel salto con l’asta, Caiani sui 3000 siepi, Pernici sugli 800 metri, Botter nel tiro del giavellotto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 16 luglio agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, verrà comunque garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23 OGGI

Domenica 16 luglio

09.00 Decathlon, 110 ostacoli

09.40 Decathlon, Lancio del disco

09.50 10.000 metri (maschile), Finale

10.30 200 metri (femminile), semifinali

10.45 200 metri (maschile), semifinali

11.15 400 ostacoli (maschile), Finale

11.30 Decathlon, salto con l’asta

11.35 400 ostacoli (femminile), Finale

12.00 Lancio del disco (femminile), Finale

15.30 Decathlon, tiro del giavellotto

15.50 Salto in alto (femminile), Finale

16.15 3000 siepi (maschile), Finale

16.10 Salto con l’asta (maschile), Finale

16.40 200 metri (femminile), Finale

16.45 200 metri (maschile), Finale

17.10 800 metri (maschile), Finale

17.25 1500 metri (femminile), Finale

17.35 Salto in lungo (femminile), Finale

17.45 Tiro del giavellotto (femminile), Finale

17.45 4×400 (maschile), Finale

18.05 4×400 (femminile), Finale

18.45 Decathlon, 1500 metri

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 23: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA UNDER 23

09.50 10.000 metri (maschile), Finale: Nicolò Bedini, Francesco Guerra, Konjoneh Maggi

10.30 200 metri (femminile), semifinali: Dalia Kaddari

10.45 200 metri (maschile), semifinali: Edoardo Luraschi, Marco Ricci

11.15 400 ostacoli (maschile), Finale: Michele Bertoldo

12.00 Lancio del disco (femminile), Finale: Emily Conte, Diletta Fortuna

15.50 Salto in alto (femminile), Finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini

16.10 Salto con l’asta (maschile), Finale: Matteo Oliveri

16.15 3000 siepi (maschile), Finale: Cesare Caiani

16.40 200 metri (femminile), Finale: eventuale Dalia Kaddari

16.45 200 metri (maschile), Finale: eventuali Edoardo Luraschi, Marco Ricci

17.10 800 metri (maschile), Finale: Francesco Pernici

17.35 Salto in lungo (femminile), Finale: Larissa Iapichino

17.45 Tiro del giavellotto (femminile), Finale: Federica Botter

17.45 4×400 (maschile), Finale: Italia

