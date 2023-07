Atletica oggi, Diamond League Stoccolma 2023: orari 2 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuovo appuntamento con la Diamond League 2023 in programma quest’oggi a Stoccolma per il settimo round del massimo circuito itinerante internazionale di atletica leggera. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento e di preparazione verso l’evento più importante dell’anno, il Campionato Mondiale di Budapest previsto dal 19 al 27 agosto.

LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A STOCCOLMA DALLE 17.15

L’Italia, dopo lo storico successo negli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di Chorzow, va a caccia di exploit importanti anche nel meeting svedese con tre punte assolute del movimento. Nel salto in alto torna in gara il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi, reduce dalla bellissima prestazione agli European Games in Polonia.

Ambizioni importanti anche nel salto in lungo femminile con Larissa Iapichino, che sfiderà alcune tra le stelle globali della specialità dopo il fantastico trionfo del Golden Gala a Firenze. Test interessante anche sui 400 ostacoli per Alessandro Sibilio, in grande forma nelle ultime settimane e pronto ad affrontare in gara anche il fenomeno norvegese Karsten Warholm.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League 2023 a Stoccolma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena (canale 204) ed in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW. OA Sport vi garantirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale del meeting con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE A STOCCOLMA

Domenica 2 luglio

17.14 Lancio del disco (femminile)

17.25 Salto in alto (maschile)

17.27 Salto con l’asta (maschile)

18.04 400 metri (maschile)

18.14 100 metri (maschile)

18.21 1500 metri (femminile)

18.30 Salto in lungo (femminile)

18.36 5000 metri (femminile)

18.55 Lancio del disco (maschile)

19.02 100 ostacoli

19.12 3000 siepi (maschile)

19.31 400 ostacoli (maschile)

19.42 200 metri (femminile)

19.52 800 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE A STOCCOLMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta Live scritta: OA Sport, integrale.

DIAMOND LEAGUE A STOCCOLMA: GLI ITALIANI IN GARA

Gianmarco Tamberi (salto in alto maschile), Larissa Iapichino (salto in lungo femminile), Alessandro Sibilio (400 ostacoli maschile).

Foto: Lapresse