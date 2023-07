Atletica, Mattia Furlani torna in gara e vince: balzo agevole a Grosseto

Mattia Furlani era il ragazzo più atteso ai Campionati Italiani Juniores di atletica leggera e il giovane fuoriclasse laziale non ha deluso le aspettative a Grosseto, vincendo comodamente la gara di salto in lungo. Il Campione d’Europa Under 18 si è imposto in terra toscana con un balzo da 7.83 metri (0,8 m/s di vento negativo) piazzato al quinto tentativo, dopo che in precedeva aveva timbrato nell’ordine 7.76, 7.80, 5.90, 7.66. L’azzurro ha poi chiuso con un nullo, lasciandosi alle spalle Mattia Benente (7.45) e Alessandro Ben Chabene (7.43).

Mattia Furlani non gareggiava dallo scorso 30 giugno, quando a Losanna fu nono in Diamond League con un salto da 7.73, una settimana dopo il secondo posto raccolto agli Europei a squadre con un ragguardevole 7.97 in quel di Chorzow. Nel corso di questa stagione il 18enne si era esaltato con un magistrale 8.44 ventoso a Savona e con un notevole 8.24 a Hengelo, dove vinse uno dei Meeting più prestigiosi del circuito. Aveva superato gli otto metri anche a Palermo (8.04), in occasione dei Societari.

Prossimo appuntamento nel weekend venturo a Molfetta, dove si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti: sarà una tappa fondamentale in vista degli Europei Under 20 e soprattutto dei Mondiali, a cui dovrebbe accedere con il ranking (al momento è a un solo centimetro dal minimo).

Foto: Grana/FIDAL