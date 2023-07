Atletica, Larissa Iapichino: “Sono riuscita a superare le condizioni difficili, la Coppa Europa mi ha fatto crescere”

Larissa Iapichino conquista la seconda vittoria della carriera in Diamond League. La figlia di Fiona May si impone nel salto in lungo a Stoccolma con un buon 6.69 considerata la pioggia e bissa il successo dello scorso 2 giugno a Firenze nel Golden Gala. Un risultato di peso dell’azzurra, visto che è arrivato con la concorrenza delle principali rivali come Mihambo e Vuleta.

Queste le sue parole dopo la gara ai microfoni di Rai Sport: “Fa strano aver vinto perché è stata una gara difficile. Ammetto che all’inizio ero un po’ in difficoltà perché non ero abituata a certe condizioni. E’ sempre un’esperienza fare una gara del genere in cattive condizioni climatiche, devi riuscire a trovare la quadra per saltare al meglio. Inizialmente ho fatto un po’ un disastro anche perché non sapevo bene quando scaldarmi perché era tutto bagnato, non capivo bene cosa stavo succedendo“.

“Andando avanti con la gara però sono riuscita a tirar fuori due buoni salti che per la giornata di oggi è molto buono, sono davvero contenta di poter gareggiare in questo contesto, adoro fare la Diamond League e mi dà grandi emozioni aver vinto questa tappa. Sono felice di essere riuscita in una situazione di difficoltà di aver trovato la quadra, fa tutto parte di un crescendo, di un percorso di crescita e sono molto contento di questo più che della prestazione in sé“.

Sull’atmosfera che si respira con le colleghe: “L’ambiente delle saltatrici è davvero un bellissimo ambiente, siamo tutte molto amiche, ci sosteniamo. E’ un ambiente molto positivo e molto stimolante. La cosa fondamentale è trarre il positivo dalle cattive esperienze, andare a rivedere gli errori e lavorare su quelli. Mi è stata molto d’aiuto la gara di una settimana fa in Coppa Europa“.

