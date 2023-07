Atletica, Fred Kerley fuori dai 200 ai Mondiali! Trials USA diabolici, Erriyon Knighton corre un super 19.72

Erriyon Knighton ha vinto i 200 metri ai Trials statunitensi, imponendosi sulla pista di Eugene con l’eccezionale tempo di 19.72 (0,1 m/s di vento contrario). Il formidabile 19enne, che lo scorso hanno conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali e che nel 2021 fu quarto alle Olimpiadi di Tokyo, ha firmato la seconda miglior prestazione mondiale stagionale sul mezzo giro di pista, alle spalle esclusivamente del suo connazionale Noah Lyles (19.67). Quest’anno ha vinto in Diamond League a Firenze con il crono di 19.89.

Erriyon Knighton ha così guadagnato il diritto di rappresentare gli USA ai Mondiali, che andranno in scena tra poco più di un mese a Budapest. Al suo fianco ci saranno Kenny Bednarek (19.82) e Courtney Linsey (19.85), oltre al già citato Noah Lyles, che a Eugene si è cimentato esclusivamente sui 100 metri poiché già ammesso di diritto alla rassegna iridata in qualità di Campione del Mondo in carica. Fred Kerley ha chiuso in quarta posizione (19.86) e così il Campione del Mondo dei 100 metri non potrà correre sul mezzo giro di pista a Budapest.

Foto: Lapresse